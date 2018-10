La pleine conscience à la rescousse des parents

«L'objectif, c'est de se connecter à soi-même», résume la psychiatre. Elle précise qu'avec le temps, le parent qui se permet ces pauses pour refaire cette «connexion» arrivera à prendre des décisions plus éclairées, car il comprendra mieux ce qui l'anime.

Suzanne, dont l'histoire est relatée dans le livre de la psychiatre, a ainsi pu se libérer de certaines frustrations en intégrant la méditation à son quotidien une dizaine de minutes seulement, et en reprenant le jogging quelques matins par semaine. «Au lieu d'écouter de la musique, elle a commencé à s'entraîner à noter ses pensées et à se connecter avec une plus grande attention à ce qui se produisait autour d'elle», précise la Dre Korevaar.

Attention au surplus d'informations

Une technique bénéfique, mais doit-on alors à tout prix éviter les distractions comme la télévision et les écrans, afin de favoriser cette pleine conscience de soi au quotidien? Pas du tout, tempère la spécialiste. «Je pense qu'il faut faire attention à ne pas amener les parents à se sentir coupables, ajoute-t-elle. Oui, quand on écoute la télévision ou que l'on consulte l'internet, on se relaxe et ça peut faire du bien. Par contre, il faut savoir qu'on se retrouve submergé par beaucoup d'informations. Ce sont des éléments qui peuvent déclencher notre stress sans qu'on s'en rende compte. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne doit pas faire, mais je pense qu'on devrait aussi favoriser les vraies interactions. Réserver des moments pour écouter pour vrai notre partenaire, ou encore pour prendre conscience de nos propres émotions.» Et ce, même si ça nous fait sortir de notre zone de confort, précise la spécialiste dans son livre.

«Comprendre et utiliser la pleine conscience peut être un long processus, c'est vrai, admet la Dre Korevaar. Par contre, on a tout avantage à se familiariser avec les grands principes. À l'école et au travail, nous avons appris à détecter des problèmes et à les régler. Avec la parentalité, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas être sur le pilote automatique. Si les parents apprennent à ralentir, leur attitude sera contagieuse et leurs enfants apprendront à le faire, eux aussi.»

