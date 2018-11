Bières Loop: buvez de ce pain!

David Côté, cofondateur de Loop, Martin Audet, de la brasserie New Deal et Julie Poitras Saulnier, cofondatrice de Loop.

Une fois la fermentation et le surissement passés, on ajoute de la purée de fraises à la Berliner Weisse, du citron et du gingembre à la saison et du jus de lime et de la coriandre fraîche à la gose. Ce sont trois bières bien distinctes, mais toutes hautement rafraîchissantes. La gose vous donnera envie de manger des tacos à la chaîne!

Pourrait-on brasser avec n'importe quel type de pain? Martin Audet croit que oui, bien qu'il n'ait jamais essayé les marques industrielles. «Il se pourrait que les agents de conservation nuisent à la fermentation, puisqu'ils inhibent les enzymes. Il faut une bonne activité enzymatique pour transformer les sucres en alcool.»

Du reste, Loop et New Deal sont des entreprises «clean label», qui se voient mal travailler avec des produits pétris de conservateurs.

«Loop n'est pas une compagnie de jus, mais un projet d'économie circulaire. On cherche les surplus partout et on essaie de trouver des solutions pour remettre les rejetés dans la chaîne de valeur», explique David Côté.

Il nous annonce du même coup que l'entreprise étendra bientôt sa mission de sauvetage aux hydrolats, les eaux rejetées par la transformation d'huiles essentielles. Une nouvelle boisson à saveur écolo naîtra!

Les bières Loop seront en vente dans les supermarchés IGA, les petites épiceries et les dépanneurs à bière à compter d'aujourd'hui.