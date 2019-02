Le vin dansant au Datcha

Ève Dumas

Les samedis, de 18 h à 23 h, la boîte de nuit Datcha devient un club de vins «naturels et funky», organisé par la sommelière Midlash (restaurant Garde Manger) et le touche-à-tout passionné de pinard Isaac Larose (chapeaux Larose Paris et bar Nénuphar, à Québec).