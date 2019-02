La télévision russe RT proteste après le blocage de ses pages par Facebook

Plusieurs pages de cette chaîne financée par l'État russe, dont la populaire In the Now spécialisée dans les vidéos virales, étaient inaccessibles sur Facebook lundi.

« Nous avions un projet secondaire en anglais, In the Now. Le projet avait du succès : 2,5 milliards de vues et 4 millions d'abonnés rien que sur Facebook ! », a souligné sur Twitter la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian.

Selon Mme Simonian, le blocage par Facebook fait suite à un sujet diffusé par CNN dans lequel la chaîne américaine explique que le projet de RT est financé par l'État russe.

« Facebook nous a immédiatement bloqués ! Sans fournir aucune accusation », a-t-elle ajouté, affirmant que la chaîne n'avait « enfreint aucune règle ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part estimé que RT devait « recevoir une explication de la part de Facebook concernant la raison exacte » du blocage.

« De nombreuses grosses sociétés qui fournissent des services liés aux réseaux sociaux ou d'autres formats internet sont utilisées par les gouvernements de pays inamicaux en tant qu'outil de pression sur les médias russes », a affirmé M. Peskov.

« Cela mène à une perte de confiance et endommage sérieusement la réputation de ces sociétés internationales », a-t-il estimé.

Facebook a annoncé le mois dernier avoir supprimé 500 pages liées à la Russie, la plupart affiliées à l'agence de presse publique Sputnik, qui se trouve également sous la responsabilité de Mme Simonian.

RT et Sputnik sont aussi dans le viseur des députés français, qui ont voté en novembre dernier deux lois controversées destinées à lutter contre « la manipulation de l'information » en période électorale.