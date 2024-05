(Paris) Rafael Nadal a souri et a plaisanté, l’air optimiste. Il joue bien et se sent mieux à l’entraînement. Il a hâte de se lancer à Roland-Garros, après avoir longtemps souffert de problèmes de hanche et d’abdomen.

Howard Fendrich Associated Press

Après tout, ce ne sera peut-être pas sa dernière apparition à son évènement préféré, où il a triomphé 14 fois.

En raison de son âge — il aura 38 ans le 3 juin — et de ses blessures et de ses déclarations passées, selon quoi 2024 serait sa dernière année à l’ATP, presque tout le monde a supposé que ce serait son adieu à Roland-Garros.

Lorsqu’on lui a demandé si c’est exact, Nadal a souri et a répondu : « Ne le présumez pas ».

Il y a de très grandes chances que ce soit mon dernier Roland-Garros. Mais vous dire que c’est à 100 % mon dernier Roland-Garros ? Désolé, mais je ne le ferai pas. Je ne peux pas le prédire. Rafael Nadal

PHOTO BERTRAND GUAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Rafael Nadal

L’Espagnol a raté une grande partie des deux dernières saisons en raison de problèmes de santé, dont une opération à la hanche qui l’a écarté du tournoi parisien en 2023 — sa première absence depuis ses débuts à cette compétition, à l’adolescence.

Il n’a qu’une fiche de 7-4 en 2024. Après une sévère défaite à l’Omnium d’Italie, il y a deux semaines, un doute restait quant à savoir s’il participerait même au tournoi sur terre battue à Paris.

Il s’est entraîné devant une foule bruyante cette semaine. Son classement étant si bas après si peu d’activité (jadis n° 1, il est 276e cette semaine), Nadal ne figure pas dans les têtes de série.

Le tirage au sort a fait en sorte qu’il affrontera lundi la tête de série numéro 4 Alexander Zverev, au jour 2 de l’étape française du Grand Chelem.

« Idéalement, j’aurais aimé jouer contre lui plus tard dans le tournoi, a déclaré Zverev. Nous verrons comment ça va aller. »

Nadal a l’impression qu’il peut se mesurer à n’importe qui, une sensation qui lui échappait depuis un bon moment.

« C’est probablement la première semaine depuis mon retour où je peux courir correctement, sans trop de limites, a-t-il dit. C’est encourageant. »