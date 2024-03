(Miami) Gabriel Diallo s’est incliné 7-6 (3), 6-2 devant l’Indien Sumit Nagal au premier tour du tournoi de qualifications en vue de l’Omnium de tennis de Miami, lundi.

La Presse Canadienne

Diallo, qui pointe au 133e rang mondial, a baissé pavillon au bout d’une heure et 57 minutes de jeu devant Nagal, la 16e tête de série du tableau des qualifications. Nagal affrontera au prochain tour le Hongkongais Coleman Wong, 212e au monde, qui a disposé du Français Hugo Gaston 6-2, 3-6 et 6-2.

Diallo, un tennisman âgé de 22 ans, a dominé Nagal 7-3 au chapitre des as, sauf qu’il a été brouillon dans plusieurs autres aspects de son jeu. Il a notamment commis six doubles fautes, contre zéro pour son adversaire, en plus d’avoir été responsable de 14 fautes directes. En comparaison, l’Indien n’en a commis que quatre.

Le Québécois a également été moins efficace que son adversaire avec ses première et deuxième balles de service, en plus d’avoir été incapable de convertir les deux balles de bris obtenues aux dépens de l’Indien. Pour sa part, Nagal, 97e au monde, a enregistré deux bris en quatre opportunités face au représentant de l’unifolié.

Il s’agissait du premier match en carrière entre Diallo et Nagal sur le circuit de l’ATP.