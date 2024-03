PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

(Indian Wells) Jannik Sinner a défait Jiri Lehecka 6-3 et 6-3 pour atteindre les demi-finales du tournoi de tennis d’Indian Wells, jeudi, et porter sa séquence de victoires à 16 matchs cette année.

Associated Press

Le deuxième joueur au monde Carlos Alcaraz sera l’adversaire de Sinner en demi-finale. Alcaraz a battu Alexander Zverev 6-3 et 6-1, dans un match qui a été interrompu pendant près de deux heures en raison d’un essaim d’abeilles.

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Carlos Alcaraz

La séquence de Sinner inclut son titre aux Internationaux d’Australie en janvier. L’Italien montre une fiche de 19-0 depuis la Coupe Davis, à la fin de la saison dernière. Sinner a gagné 21 de ses 22 dernières manches.

« Vous méritez ces choses en travaillant fort et en y croyant, a dit Sinner, lors d’une entrevue avec la chaîne Tennis Channel. Je suis content [d’être capable de le faire]. Ça ne change rien si vous êtes 16-0 ou peu importe. »

Sinner n’a commis que quatre fautes directes en première manche, alors que Lehecka en a commis 17.

L’Italien a réussi le seul bris de service de la deuxième manche, au quatrième jeu, à l’aide d’un revers gagnant.

Lehecka a effacé la première balle de match de la troisième raquette mondiale, au huitième jeu. Sinner a toutefois mis fin au duel lors de sa quatrième balle de match, sur son service.

« J’ai amélioré plusieurs choses et ça me rend plus confiant sur le terrain », s’est exprimé Sinner.

Sinner a remporté quatre de ses sept duels contre Alcaraz.

Les abeilles ont envahi le terrain pendant le match entre Alcaraz et Zverev et celui-ci a officiellement été suspendu 19 minutes plus tard, alors que l’Espagnol servait à 1-1.

Ce dernier a finalement remporté son match en moins de temps que l’interruption du jeu d’une heure 48 minutes.

Le favori local Tommy Paul a battu le Norvégien Casper Ruud en trois manches de 6-2, 1-6 et 6-3 et s’est aussi qualifié pour les demi-finales.

Même si chaque manche a été décidée par au moins un bris de service, les deux joueurs se sont livré un duel serré.

Paul a remporté 51 % des échanges, menant également 27-11 pour les coups gagnants. L’Américain a toutefois commis le double de fautes directes, avec 24.

Paul a sauvé 64 % de ses balles de bris, alors que Ruud a effacé 67 % des balles dans cette situation.

Forfait de Caroline Wozniacki

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Caroline Wozniacki a dû déclarer forfait en raison d’une blessure.

Chez les femmes, la meilleure joueuse au monde Iga Swiatek a tiré de l’arrière 1-4 en première manche, mais a obtenu son billet pour les demi-finales à la suite du forfait de Caroline Wozniacki.

Swiatek menait 6-4 et 1-0, grâce à un bris de service d’entrée en deuxième manche, lorsque Wozniacki a déclaré forfait en raison d’un problème au pied droit.

C’était la troisième année consécutive que Swiatek se qualifiait pour le carré d’as à Indian Wells, elle qui n’a perdu que 14 jeux jusqu’ici dans le tournoi.

Wozniacki disputait un septième tournoi depuis son retour à la compétition, après avoir pris sa retraite du tennis il y a trois ans et demi.

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Coco Gauff

L’Américaine et championne en titre des Internationaux des États-Unis, Coco Gauff, a gagné 6-4 et 6-3 contre Yuan Yue, malgré 17 doubles fautes.

Gauff a claqué sept as, alors que Yue n’en a pas réussi et a commis une double faute.

De son côté, Marta Kostyuk a vaincu Anastasia Potapova 6-0 et 7-5.

Potapova avait remporté les deux premiers duels entre les deux joueuses.