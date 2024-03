(Indian Wells) L’Espagnol et numéro deux mondial Carlos Alcaraz a vécu le Québécois Félix Auger-Aliassime en deux manches lors d’un match de troisième tour au tournoi d’Indian Wells, dimanche.

La Presse Canadienne

Alcaraz n’a eu besoin que de 1 heure et 17 minutes pour s’imposer 6-2 et 6-3 face à la 31e tête de série.

Il a brisé le service d’Auger-Aliassime deux fois dans chaque manche et a sauvé la seule balle de bris qu’il a accordée à son rival.

Le match a pris fin quand Auger-Aliassime a envoyé un coup droit dans le filet, étant victime d’un dernier bris de service dans le match.

Alcaraz, champion en titre du tournoi, affrontera le Hongrois Fabian Marozsan, 58e raquette mondiale, lors du prochain tour.

Auger-Aliassime avait gagné trois des quatre duels précédents entre les deux joueurs.

Il a remporté seulement 54,3 % des points disputés sur sa première balle de service, contre 78,1 % pour Alcaraz.

Auger-Aliassime a réussi seulement six coups gagnants contre 23 fautes directes. Alcaraz a pour sa part martelé 15 coups gagnants et a commis 17 fautes directes.

Dans les autres matchs disputés dimanche, le Grec Stefanos Tsitsipas, no 11, a aussi atteint le quatrième tour grâce à une victoire de 6-3, 6-3 contre l’Américain Frances Tiafoe, no 18. Pour sa part, l’Australien Alex De Minaur, no 10, a défait le Kazakh Alexander Bublik, no 20, 7-5, 6-0.

Chez les dames, la favorite Iga Swiatek a triomphé 6-4, 6-0 face à la Tchèque Linda Noskova, no 26, également dans un match de troisième tour.