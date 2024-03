(Indian Wells) Les tenants du titre du Masters 1000 d’Indian Wells (Californie, États-Unis) n’ont pas été à la fête vendredi pour leur entrée en lice : l’Espagnol Carlos Alcaraz a peiné pour éliminer l’Italien Matteo Arnaldi, et la Kazakhe Elena Rybakina a dû déclarer forfait.

Agence France-Presse

Carlos Alcaraz, N.2 mondial, a eu besoin de trois sets face à Arnaldi (6-7, 6-0, 6-1) pour son entrée dans le tournoi au deuxième tour, les têtes de série étant exemptée des premières joutes.

Irrégulier, souvent à la faute, Alcaraz a ramé pendant tout le premier set, où il s’était pourtant procuré un break d’avance. Après avoir sauvé une balle de set, il a cédé dans le bris d'égalité après deux fautes directes, à l’image de son début de partie.

Arnaldi s’est ensuite écroulé dans la deuxième manche, avant que l’Espagnol ne gère la dernière, repartant à la faute par moment. « Carlitos » a fait se lever le public d’une délicieuse contre-amortie pour mener 5-1.

Alcaraz, qui n’a pas montré de séquelles de son entorse à la cheville droite subie il y a deux semaines à Rio, avance donc au 3e tour, où il affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime. Mais l’Espagnol n’a pas été totalement rassurant, lui qui n’a plus remporté un tournoi depuis Wimbledon en juillet 2023.

« Il (Arnaldi) a joué un bon tennis, j’ai fait quelques erreurs au début. Mon 2e set a ensuite été meilleur, j’ai mieux couru, j’ai été dans le rythme », a indiqué Alcaraz.

« Tristesse »

PHOTO RULA ROUHANA, ARCHIVES REUTERS Elena Rybakina

Ses déboires ont été finalement mineurs par rapport à ceux de l’autre tenante du titre à « Tennis Paradise », la Kazakhe Elena Rybakina, qui a annoncé dans l’après-midi son forfait.

« C’est avec une grande tristesse que je dois annoncer que je ne pourrai pas participer au tournoi d’Indian Wells cette année à cause de problèmes intestinaux », déclaré la joueuse de 24 ans, N.4 mondiale et victorieuse à Wimbledon en 2022.

La journée a réservé une autre surprise dans le tableau féminin avec l’élimination de la Tunisienne Ons Jabeur, N.6 mondiale et trois fois finaliste en Grand Chelem, par la N.131 au classement, l’Américaine Katie Volynets (6-4, 6-4).

Les autres favoris ont assuré et rassuré, à l’image de la N.1 mondiale Iga Swiatek, qui a maîtrisé l’Américaine Danielle Collins (6-3, 6-0).

L’Italien Jannik Sinner, N.3 mondial et sensation du début de saison avec sa victoire aux internationaux d'Australie, s’est imposé sur le même score face à l’Australien Thanasi Kokkinakis.

« Je suis heureux évidemment, c’était un match difficile, contrairement à ce qu’indique le score », a commenté le joueur âgé de 22 ans, toujours invaincu en 2024 (13 succès).

« Je ne suis pas imbattable, je suis juste bien préparé. Je travaille très dur pour me mettre dans cette position », a-t-il assuré.

« J’ai de la confiance. Mais ça peut partir rapidement dans la mauvaise direction. J’espère continuer ma série le plus possible, mais elle peut tout à fait s’arrêter dans deux jours. Mes concurrents me connaissent mieux désormais, ça rend les choses intéressantes. »

Samedi, suite et fin du deuxième tour avec notamment les entrées en lice de Novak Djokovic et Coco Gauff.