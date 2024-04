(Madrid) Félix Auger-Aliassime a accédé aux huitièmes de finale de l’Omnium de tennis de Madrid, lundi, après avoir profité de l’abandon du Tchèque Jakub Mensik alors qu’il menait 6-1, 1-0.

Associated Press

Mensik a hissé le drapeau blanc après 35 minutes de jeu, après avoir été brisé dès le premier jeu de la deuxième manche.

Il s’agissait du premier match en carrière entre le Québécois âgé de 23 ans et Mensik, qui est âgé de 18 ans. Auger-Aliassime aura rendez-vous au prochain tour sur la terre battue madrilène avec le Norvégien Casper Ruud (no 5), qui a évincé le Britannique Cameron Norris (no 29) 6-2, 6-4.

Le Québécois a remporté 92 % des points avec sa première balle de service, et il n’a pas été confronté à la moindre balle de bris avant l’abandon de son adversaire. Il a converti ses trois balles de bris.

Auger-Aliassime, qui pointe au 35e échelon mondial, a atteint le quatrième tour d’un tournoi de la série Masters 1000 pour la première fois depuis Indian Wells en 2023.

Mensik connaissait une bonne saison jusqu’ici. Il a surpris la neuvième tête de série Grigor Dimitrov samedi, et il a défait l’ex-no 1 mondial Andy Murray ainsi que l’actuel no 8 mondial, Andrey Rublev, en route vers la finale du tournoi de Doha plus tôt cette année.

Toutefois, après avoir atteint sa première finale sur le circuit de l’ATP, il s’est retiré du tournoi suivant, à Dubai, au deuxième tour en raison d’une blessure au coude droit. Il a admis que la blessure s’était aggravée à Indian Wells, où il a baissé pavillon au deuxième tour.

Mensik a enrubanné son bras droit entre les deux manches lundi.

De son côté, l’Espagnol Rafael Nadal poursuivra un peu plus tard aujourd’hui sa quête d’un sixième titre en carrière à l’Omnium de tennis de Madrid, alors qu’il croisera le fer au troisième tour avec l’Argentin Pedro Cachin.

Chez les dames, Iga Swiatek peut toujours rêver d’un premier titre en carrière à l’Omnium de tennis de Madrid, après avoir disposé facilement de Sara Sorribes Tormo 6-1, 6-0.

PHOTO OSCAR DEL POZO, AGENCE FRANCE-PRESSE Iga Swiatek

La Polonaise, qui est la favorite du tournoi, a gagné ses 12 derniers jeux du match et n’a concédé que cinq points en deuxième manche. Swiatek a du même coup accédé aux quarts de finale du seul tournoi européen sur terre battue qui lui échappe toujours.

Sorribes Tormo, 27e joueuse mondiale, était la seule joueuse espagnole toujours en lice à Madrid.

Swiatek, qui a perdu contre Aryna Sabalenka en finale à Madrid l’an dernier, croisera le fer au prochain tour avec la 11e tête de série Beatriz Haddad Maia, qui a surpris la cinquième tête de série Maria Sakkari 6-4, 6-4.

Pour sa part, la huitième tête de série Ons Jabeur a pris la mesure de la Lettonne Jelena Ostapenko 6-0, 6-4.

Avec Tales Azzoni, de l’Associated Press