Dabrowski et Routlife échappent une balle de match et s’inclinent

(Indian Wells) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe ont laissé filer une balle de match au super bris d’égalité avant de s’incliner 7-6 (3), 2-6 et 12-10 face à la Japonaise Ena Shibahara et l’Américaine Asia Muhammad, lundi, en huitièmes de finale du tournoi d’Indian Wells.

La Presse Canadienne

Dabrowski et Routliffe, deuxièmes têtes de série du tournoi de double féminin, ont effacé une balle de match de leurs adversaires avant d’être elles-mêmes incapables de mettre un terme à l’affrontement.

Shibahara et Muhammad ont été particulièrement efficaces en retour sur la deuxième balle de service de leurs rivales, remportant 59 % des échanges lorsqu’elle était nécessaire.

Dernière représentante de l’unifolié toujours en lice à ce tournoi, Dabrowski avait signé, en compagnie de Routliffe, une victoire de 6-0 et 6-2 contre l’Espagnole Cristina Bucsa et la Russe Alexandra Panova en première ronde.

Les gagnantes joueront contre les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula, cinquièmes têtes de série, en quart de finale. Ces dernières ont eu l’ascendant en deux manches de 7-6 (10) et 6-2 face à leurs compatriotes Caroline Dolehide et Desirae Krawczyk, plus tôt en soirée.