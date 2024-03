PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

(Indian Wells) Le N.1 mondial Novak Djokovic a été éliminé dès le 3e tour du Masters 1000 d’Indian Wells (Californie, États-Unis) lundi par le 123e joueur au classement, l’Italien Luca Nardi, vainqueur 6-4, 3-6, 6-3.

Associated Press et l’Agence France-Presse

Nardi (20 ans) a créé une immense surprise en éliminant le Serbe âgé de 36 ans, qui disputait le tournoi d’Indian Wells pour la première fois depuis 2019.

« J’en ai rêvé hier », a lancé Nardi au micro du stade. L’Italien avait été battu en qualifications par le Belge David Goffin avant d’être repêché directement au 2e tour (« lucky loser ») pour remplacer l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, forfait.

Il avait ensuite battu le Chinois Zhang Zhizhen samedi pour atteindre le 3e tour.

Nardi, qui avait expliqué en début de compétition avoir une affiche de Djokovic dans sa chambre, a joué sans complexe face à l’empereur du tennis aux 24 titres du Grand Chelem.

Djokovic a été agacé par plusieurs faits de jeu pendant la rencontre, qu’il a terminée avec beaucoup de fautes directes.

Nardi a rendez-vous avec l’Américain Tommy Paul en 8es de finale mercredi.

Coco Gauff a le dessus sur Lucia Bronzetti

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Coco Gauff

L’Américaine Coco Gauff s’est offert un cadeau d’anniversaire en avance en défaisant l’Italienne Lucia Bronzetti 6-2 et 7-6 (5), lundi, au troisième tour du tournoi de tennis d’Indian Wells.

Gauff (troisième), qui célébrera ses 20 ans mercredi, a connu des difficultés en début de match, mais a trouvé un moyen de s’accrocher à son service en effaçant 10 des 11 balles de bris auxquelles elle a fait face.

Cette victoire a prolongé la séquence de Gauff à 18 victoires en sol américain. Son titre aux Internationaux des États-Unis, la saison dernière, est au cœur de cette série.

Bronzetti (53e) s’est placée en bonne position pour forcer la tenue d’une manche supplémentaire en prenant l’avance 5-4 au bris d’égalité, mais Gauff a remporté les trois échanges suivants.

Ces jours-ci, Gauff trouve des moyens de gagner même si tous ses coups ne sont pas au point.

« La mentalité est la raison pour laquelle je joue et la raison pour laquelle je connais du succès, a dit Gauff, qui devait jouer un match de double féminin plus tard en soirée. Je ne suis pas toujours à mon mieux, mais mentalement, quand je montre que je ne vais pas abandonner à chaque match, ça donne matière à réflexion à l’adversaire. »

Gauff affrontera la Belge Elise Mertens (28e) en ronde des 16. Mertens a vaincu Naomi Osaka (287e) 7-5 et 6-4. La Japonaise prenait part à un cinquième tournoi depuis son retour de congé de maternité.

PHOTO JONATHAN HUI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Elise Mertens

« Elise, elle est toujours difficile à affronter, a dit Gauff. Ce n’est jamais un match facile contre elle. Elle ne donne pas grand-chose à exploiter. Pour moi, je vais juste devoir être agressive. Aussi, je devrai faire confiance à mes coups et me faire confiance à moi-même. »

La double championne des Internationaux d’Australie Aryna Sabalenka (deuxième) a défait la Britannique Emma Raducanu (250e) 6-3 et 7-5.

Sabalenka, qui est reconnue pour fracasser ses raquettes dans les moments d’adversité, est parvenue à rester calme dans ce duel.

« C’est une nouvelle approche dans les situations difficiles, a-t-elle lancé lors du reportage télévisé. Ne pas me concentrer sur le négatif, et tenter de rester positive. »

Chez les hommes, le Danois Holger Rune (septième) a joué son premier matc et a battu l’Italien Lorenzo Musetti (26e) 6-2 et 7-6 (5). Rune a obtenu un laissez-passer en première ronde et a profité de l’abandon du Canadien Milos Raonic en raison d’une blessure pour accéder au troisième tour sans jouer.

« J’avais très envie de jouer », a déclaré Rune.

Le Français Gaël Monfils (54e) a travaillé dur pour avoir l’ascendant 6-7 (5), 7-6 (5) et 6-3 contre le Britannique Cameron Norrie (28e), qui a remporté le tournoi en 2021.

Les Américains Taylor Fritz (12e) et Tommy Paul (17e) ont tous les deux gagné en deux manches.