Le Canada avec l’Espagne et la Pologne dans le groupe C

(Londres) Le Canada devra relever tout un défi puisqu’il sera confronté à l’Espagne et à la Pologne dans le groupe C lors des finales de la Coupe Billie Jean King, a-t-on appris lors du tirage au sort effectué mercredi matin à Londres.

La Presse Canadienne

L’Espagne, le pays hôte de l’évènement, est notamment la troisième tête de série du tournoi. Les finales de la Coupe Billie Jean King se dérouleront à Séville, du 7 au 12 novembre 2023.

Ce sera la sixième fois que l’Espagne accueillera l’évènement, et une première depuis 2008. Le contrat entre la fédération et la région d’Andalousie est assorti d’une option pour une troisième année.

De son côté, le Canada participera aux finales de cette compétition pour une troisième année d’affilée.

« Encore une fois, nous ferons partie d’un très bon groupe, a souligné la capitaine de l’équipe canadienne, Heidi El Tabakh. Je suis toutefois persuadée que nous avons toute la puissance nécessaire pour rivaliser avec les meilleures nations du monde et nous sommes impatientes de le prouver bientôt sur le court. »

En avril dernier, les Canadiennes avaient obtenu leur billet pour les finales de la Coupe Billie Jean King après avoir pris la mesure de la Belgique 3-2 dans son match de qualification présenté à Vancouver. C’est la première fois en quatre rencontres que le Canada battait la Belgique en Coupe du monde de tennis féminin.

Leylah Fernandez et Gabriela Dabrowski avaient composté le billet du Canada pour les finales grâce à une victoire en deux manches, 6-1, 6-2 sur Kirsten Flipkens et Greet Minnen en double. Rebecca Marino et Katherine Sebov avaient aussi contribué à la victoire des représentantes de l’unifolié.

La Coupe Billie Jean King Cup est la Coupe du monde féminine de tennis. Anciennement connue sous le nom de Fed Cup, il s’agit de la plus grande compétition internationale annuelle par équipe de tennis féminin.