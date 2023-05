PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS

Il y a une raison pour laquelle une statue de Rafael Nadal a été érigée à l’extérieur du court Philippe Chatrier, en banlieue de Paris.

Howard Fendrich Associated Press

Aucun joueur n’est parvenu à dominer un tournoi du Grand Chelem comme l’a fait Nadal aux Internationaux de tennis de France, l’emportant année après année pour un impressionnant total de 14 fois. Il est donc tout à fait normal que son absence se fasse ressentir lorsque le tournoi se mettra officiellement en branle, dimanche.

La dernière fois que’Rafa’n’a pas participé au tournoi majeur sur la terre battue parisienne ? En 2004 — avant que la parité des bourses soit adoptée entre les hommes et les femmes, avant que le stade principal soit rénové avec un toit rétractable et avant que les spectateurs puissent assister à des programmes en soirée.

« Roland-Garros et lui, c’est très spécial, a convenu Coco Gauff, une Américaine âgée de 19 ans qui fut finaliste à la Porte d’Auteuil en 2022. Je me souviens l’an dernier… J’ai commis l’erreur de douter de lui. Peu de temps après, il a accédé à la finale et triomphé en manches consécutives. »

Gauff a ajouté qu’il est peut-être « le plus grand joueur de tous les temps sur la terre battue ».

Chaque tennisman était conscient — du moins, tous ceux qui sont réalistes et honnêtes — qu’il n’y avait qu’un joueur à éviter à tout prix dans le tableau principal. Et chacun d’entre eux avait la conviction profonde que Nadal allait repartir de France avec une autre coupe des Mousquetaires. Sa fiche en carrière à Roland-Garros : 112-3.

« Il sera toujours le favori », a admis Casper Ruud, le Norvégien qui s’était incliné en finale devant Nadal l’an dernier, avant d’ajouter : « s’il joue ».

Il brillera par son absence cette fois-ci : Nadal, qui fêtera son 37e anniversaire le 3 juin, s’est retiré du tournoi la semaine dernière en raison d’une blessure aux muscles fléchisseurs de la hanche — une blessure qui l’ennuie depuis janvier. Son objectif consiste à retourner à la compétition à Paris en 2024, pour ce qui pourrait être ses derniers Internationaux de France.

« Roland-Garros sera toujours Roland-Garros, avec ou sans moi, a confié Nadal. Ça ne fait aucun doute dans ma tête. »

La question donc : qui profitera de l’absence du légendaire joueur espagnol ?

Serait-ce son dauphin, Carlos Alcaraz, qui a remporté les Internationaux des États-Unis en septembre dernier à l’âge de 19 ans, qui a terminé l’année au sommet du classement mondial et qui vient tout juste de retrouver sa place sur le trône ? Ou Novak Djokovic, qui a signé deux victoires contre Nadal aux Internationaux de France et qui a engrangé deux titres en carrière à Paris ? Ou encore Daniil Medvedev, qui vient d’obtenir son premier titre en carrière sur la terre battue ? Et Holger Rune, qui vient de battre Djokovic deux fois d’affilée ?

« Le tableau sera un peu plus ouvert cette année, a reconnu Rune. Ce sera intéressant. Ça rendra le tournoi plus attrayant. »

L’enjeu pour Djokovic est évident : s’il triomphe, alors il décrochera son 23e titre du Grand Chelem en carrière, surpassant ainsi la marque masculine appartenant à Nadal. De plus, faut-il le rappeler, le Serbe âgé de 36 ans a gagné 10 des 19 derniers tournois du Grand Chelem.

Pendant la même période, Nadal a gagné six titres majeurs, tandis qu’Alcaraz, Medvedev et Dominic Thiem en ont chacun décroché un — tous à Flushing Meadows, cependant.

Pendant longtemps, le monde du tennis se demandait quand la nouvelle génération de tennismen serait en mesure de déloger le légendaire « Big Three » masculin. Roger Federer a annoncé sa retraite l’an dernier. Nadal le rejoindra bientôt sur les lignes de côté. Djokovic connaît encore du succès, même s’il est ennuyé depuis un certain temps par une blessure au coude droit qui tarde à guérir.

« La nouvelle génération est déjà en place. Alcaraz est no 1 au monde… Il joue du tennis formidable. C’est rafraîchissant pour notre sport, avec tous ces jeunes hommes qui connaissent du succès. Et c’est normal. Nous répétons tous cela depuis des années — ça viendra un jour, ce moment arrivera, où la nouvelle génération remplacera la précédente », a évoqué Djokovic.

« J’essaie encore de m’accrocher contre eux. Je suis satisfait — en fait, je suis très satisfait — de ma carrière jusqu’ici, a-t-il ajouté. Et j’ai encore de l’appétit pour la victoire. »