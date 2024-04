(Berlin) Rafael Nadal a déclaré lundi qu’il participera à la Coupe Laver en septembre à Berlin, dans ce qui pourrait être l’un des derniers tournois de sa prestigieuse carrière de tennisman.

Associated Press

Nadal avait déjà indiqué que 2024 allait possiblement être sa dernière année sur le circuit et a mentionné la semaine dernière que sa défaite au deuxième tour contre l’Australien Alex de Minaur à l’Omnium de Barcelone – qu’il a remporté 12 fois en carrière – était « probablement mon dernier (match) ici. »

« À ce stade-ci de ma carrière, je veux vraiment me retrouver sur le terrain et profiter de chacune des opportunités qui me sont offertes », a dit Nadal par voie de communiqué.

L’Espagnol âgé de 37 ans a été ralenti par de nombreuses blessures ces dernières années, et il n’a disputé que cinq matchs officiels jusqu’ici cette saison – trois à Brisbane en janvier, et deux à Barcelone la semaine dernière.

La Coupe Laver, qui se déroulera du 20 au 22 septembre, est un tournoi par équipes de tennis masculin qui oppose Équipe Europe à Équipe Monde dans une compétition qui s’apparente à la Coupe Ryder, au golf.

Nadal et Roger Federer ont joué en double à la Coupe Laver à Londres en 2022, à l’occasion du dernier match en carrière du légendaire tennisman suisse avant qu’il annonce officiellement sa retraite.