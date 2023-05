(Rome) La championne en titre de Wimbledon Elena Rybakina a remporté l’Omnium de Rome à la suite du forfait de sa rivale ukrainienne Anhelina Kalinina, en début de deuxième manche.

Andrew Dampf Associated Press

Rybakina menait 6-4, 1-0 (15-0) lorsque Kalinina a demandé à voir un médecin, elle qui semblait avoir mal à la jambe gauche. Elle a ensuite décidé qu’elle ne pouvait continuer à jouer.

En raison des délais de pluie, le match a commencé à presque 23 heures, samedi, et s’est terminé peu après minuit, dimanche.

Il s’agit du plus important tournoi remporté par Rybakina sur terre battue, alors que son seul autre sur cette surface a été gagné à Bucarest, en 2019.

Rybakina connaît une bonne année jusqu’ici, elle qui a atteint la finale des Internationaux d’Australie. Peu après, aux États-Unis, elle a remporté l’important tournoi d’Indian Wells, avant d’être finaliste à Miami le tournoi suivant.

Lundi, elle grimpera au quatrième rang mondial, un sommet en carrière, et sera considérée comme l’une des favorites à Roland-Garros, qui commence le week-end prochain.

Kalinina disputait la plus grande finale de sa carrière et dédiait ses performances de la semaine à son pays, touché par la guerre.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Anhelina Kalinina et Elena Rybakina

La maison de la famille de Kalinina a été détruite par une attaque de la Russie, l’an dernier. Ses grands-parents ont aussi eu à déménager de la ville méridionale de Nova Kakhovka, détenue par les forces russes, à Kyiv.

Les parents de Kalinina travaillent comme entraîneurs de tennis à Kyiv. Kalinina a annoncé, vendredi, qu’il y avait eu une « énorme, énorme bombe près d’eux, près de leur académie », il y a quelques jours.

Rybakina est née à Moscou, mais représente le Kazakhstan depuis 2018, depuis que le pays lui a offert de l’aide financière pour sa carrière dans le tennis.

Rune et Medvedev en finale

Après sa plus récente victoire contre Novak Djokovic, Holger Rune a livré une autre impressionnante performance, samedi, venant de l’arrière pour éliminer son compatriote scandinave Casper Ruud 6-7 (2), 6-4, 6-2 en demi-finale de l’Omnium de tennis d’Italie.

Rune accusait un recul d’un set et d’un bris de service avant de renverser Ruud, qui avait gagné ses quatre matchs précédents contre Rune.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Holger Rune

« C’est fou, a dit Rune. J’ai vraiment joué de mon meilleur tennis, en particulier les deux derniers matchs, contre Djokovic et ensuite Ruud. Ce sont deux joueurs tellement difficiles à affronter, donc je devais offrir mon meilleur tennis. Aujourd’hui, je ne l’avais pas au début, seulement à la fin, et c’est là que j’ai fait basculer le match. »

Rune a porté son dossier à 7-1 contre des joueurs du top 5.

« Je joue de mon meilleur tennis quand j’affronte les meilleurs au monde, a déclaré Rune. Vous n’avez pas le choix contre ces joueurs. »

Du coup, Rune, un Danois âgé de 20 ans, s’est qualifié à une troisième finale sur terre battue en 2023.

Le 23 avril, Rune avait battu le Néerlandais Botic van de Zandschulp lors du match ultime au tournoi de Munich. La semaine précédente, il avait perdu contre le Russe Andrey Rublev en finale du Masters 1000 de Monte Carlo.

« Il joue sans peur, frappe la balle tôt, ce qui est vraiment impressionnant à réussir sur la terre battue », a noté Ruud au sujet de son adversaire.

En finale dimanche, Rune croisera le fer avec le Russe Daniil Medvedev, qui a éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas en deux manches identiques de 7-5, aux termes d’un match interrompu deux fois par la pluie pendant la première manche.

PHOTO GREGORIO BORGIA, ASSOCIATED PRESS Daniil Medvedev

Medvedev n’a pas trop été embêté par les interruptions, même si celles-ci peuvent parfois nuire au rythme d’un joueur ayant l’avance dans le match.

« Parfois, ça peut vous frustrer, a expliqué Medvedev. Ça peut vous fâcher. Aujourd’hui, et je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai fait qu’en rire. »

À surveiller à Roland-Garros

L’Omnium d’Italie est le dernier tournoi d’importance avant le début des Internationaux de France, qui s’amorceront dimanche prochain à Paris. Or, Rune et Ruud se destinent à être de sérieux prétendants au titre.

Le duel entre Rune et Ruud a été pimenté de nombreux coups mémorables, à commencer par Ruud, qui a récupéré un amorti et répliqué avec un coup gagnant délicat et très angulaire, lors du deuxième jeu de l’affrontement.

Lorsque Ruud a tenté le même coup, plus tard, Rune était prêt. Contre toute attente, il a réussi à récupérer la balle à l’extérieur du corridor de double et a forcé Ruud à retourner vers la ligne de fond. Rune a conclu le point avec une volée gagnante, après quoi le Danois a agité ses mains pour demander à la foule de manifester sa satisfaction.

Après avoir perdu son service au milieu du deuxième manche, Rune a demandé une pause médicale pour recevoir des traitements à l’épaule droite. Lorsque le match a repris, Rune en a pris le contrôle.

Il a notamment claqué un coup droit gagnant chronométré à 134 km/h sur une première balle de son adversaire, ce qui lui a permis de briser le service de Ruud et de gagner le deuxième manche.

Face à une pression constante de Rune, en raison de la rapidité du Danois et de sa capacité à couvrir l’ensemble de la surface de jeu, Ruud a commis une double faute qui a permis à Rune d’inscrire un bris tôt au troisième set. Le Norvégien n’a pas réussi à s’en remettre.