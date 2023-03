(Indian Wells) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière, la Brésilienne Luisa Stefani, ont facilement battu Asia Muhammad et Anna Danilina 6-1, 6-3, dimanche, lors du premier tour du double féminin à Indian Wells.

La Presse Canadienne

Dabrowski et Stefani ont été particulièrement efficaces lors de cet affrontement d’une durée de 61 minutes, concrétisant cinq de leurs sept occasions de bris.

Elles ont également remporté 74,2 % de leurs points en premier service.

Pendant ce temps, Muhammad et Danilina ont commis quatre doubles fautes et n’ont gagné que 58,1 % de leurs points en première balle. Les deux joueuses n’ont converti qu’une seule occasion de briser.

Plus tard dimanche, les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov se mesureront à Cameron Norrie et Lucas Miedler, à l’occasion de la deuxième ronde du double masculin.

Le qualifié chilien Cristian Garin a causé une grande surprise dans le tableau masculin, éliminant le Norvégien et troisième tête de série Casper Ruud en deux manches de 6-4, 7-6 (2), au troisième tour.

Garin, 97e au monde, a réussi 39 coups gagnants alors que Ruud n’en a réussi que 15 en plus de commettre 29 fautes directes lors de cet affrontement de presque deux heures.

Âgé de 26 ans, Garin a amélioré sa fiche en carrière à 3-1 face à Ruud, un double finaliste en Grand Chelem. Le Chilien croisera maintenant le fer avec le gagnant du duel opposant Karen Khachanov (no 13) à Alejandro Davidovich Fokina (no 23).

L’Allemand Alexander Zverev, qui a raté la deuxième moitié de la saison 2022 après s’être déchiré trois ligaments de la cheville droite à Roland-Garros, a battu le Finlandais Emil Ruusuvuori 7-5, 1-6, 7-5. Il affrontera Daniil Medvedev (no 5) ou Ilya Ivashka.

Du côté féminin, l’Américaine Jessica Pegula (no 3) est venue de l’arrière pour un deuxième match consécutif, l’emportant 3-6, 6-4, 7-5 aux dépens d’Anastasia Potapova (no 26).

Pegula, l’Américaine la mieux classée du tournoi, attend maintenant la gagnante du match entre Petra Kvitova et Jelena Ostapenko.

La Grecque Maria Sakkari (no 7) a pris la mesure d’Anhelina Kalinina (no 27) 3-6, 6-2, 6-4. Sakkari, qui a atteint la finale l’an dernier, a accédé au quatrième tour pour une troisième fois en cinq apparitions en carrière à ce tournoi. Elle en découdra avec Karolina Pliskova ou Veronika Kudermetova.

Finalement, la Suissesse Jil Teichman est passée au prochain tour en l’emportant 6-3, 3-6, 6-1 contre la Suédoise Rebecca Peterson. Elle a accédé à la quatrième ronde du tournoi pour une première fois en carrière.