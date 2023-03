(Indian Wells) La Canadienne Leylah Fernandez et l’Américaine Taylor Townsend ont accédé au deuxième tour en double féminin au tournoi d’Indian Wells, jeudi.

Associated Press

Le duo a défait Latisha Chan et Chan Hao-Ching en deux manches de 6-4, 7-6 (5).

En simple féminin, la Canadienne Rebecca Marino s’est inclinée en deux manches de 6-2, 6-2 contre la Tchèque Marketa Vondrousova dès le premier tour.

La Britanno-Colombienne a réussi deux as et elle a commis six doubles fautes, gagnant seulement 60,6 % de ses points en premier service.

De plus, Marino n’a obtenu aucune occasion de briser lors des 70 minutes de ce match.

Vondrousova a réussi quatre as et elle a commis quatre doubles fautes, remportant toutefois 86,2 % de ses points en première balle. Elle a concrétisé quatre de ses huit occasions de bris.

Danielle Collins s’est pour la deuxième fois d’affilée inclinée devant une joueuse hors du top-50, alors qu’elle a été battue 6-4, 6-4 par Dalma Galfi, 80e au monde.

Varvara Gracheva a quant à elle perdu 6-2, 6-2 contre Ysaline Bonaventure. Katerina Siniakova a éliminé Jule Niemeier 7-5, 6-4 tandis que Jil Teichmann a vaincu Ashlyn Krueger 6-1, 6-4.

En simple masculin, Stanislas Wawrinka a réussi son retour à Indian Wells après une absence de quatre ans, montrant la sortie au qualifié Aleksander Vukic 6-4, 1-6, 6-1.

Le Suisse de 37 ans, qui a remporté trois tournois du Grand Chelem et a atteint le troisième rang mondial, occupe le 100e échelon après une série d’opérations au pied et au genou gauches. Il a frappé 10 as dans ce duel et remporté 28 des 33 jeux au service.

Son précédent match sur surface dure en Californie s’était soldé par une défaite contre son compatriote Roger Federer, en 2019.

Jack Draper a complètement dominé le qualifié Leandro Riedi 6-1, 6-1 pour mettre la table à un match tout britannique contre le no 24 Dan Evans. Mackenzie McDonald a défait Filip Krajinovic 6-3, 6-0.

Wawrinka fera face à la tête de série no 26, Miomir Kecmanovic, au deuxième tour de ce premier Masters 1000 de la saison.

Du côté du double masculin, les vedettes canadiennes Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov vont amorcer leur tournoi contre l’Américain Ben Shelton et le Danois Holger Rune.