(Indian Wells) Denis Shapovalov s’est incliné dès son entrée en lice, au deuxième tour du Tournoi d’Indian Wells vendredi soir, face au Français Ugo Humbert, en deux manches, 7-5, 6-4.

La Presse Canadienne

Ugo Humbert a dû batailler pendant plus de deux heures et demie pour éliminer le Canadien, dans une rencontre interrompue plusieurs fois à cause de la pluie.

Shapovalov, originaire de Richmond Hill en Ontario, a réussi six as, 13 doubles fautes et 29 fautes directes.

PHOTO TIBOR ILLYES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ugo Humbert

Humbert a réussi cinq as, trois doubles fautes et seulement 12 fautes directes.

La compétition de Shapovalov n’est pas pour autant terminée puisqu’il est qualifié en huitièmes de finale du double messieurs, avec Félix Auger-Aliassime.