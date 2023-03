(Indian Wells) La Québécoise Leylah Fernandez a subi une défaite de 6-4, 6-7 (5) et 6-1 devant la Française Caroline Garcia à Indian Wells, lundi.

La Presse Canadienne

Cinquième tête de série, Garcia a donc mérité sa place en ronde des 16, où l’attendra Sorana Cirstea.

Peu après son 11e as, Garcia a concrétisé le gain avec un coup droit en parallèle, qui a touché la ligne.

Classée 49e à la WTA, Fernandez était la 30e tête de série au tournoi californien.

Garcia a obtenu trois bris, dont deux en manche ultime, pour des coussins de 3-1 et 5-1. La Lavalloise a laissé filer les deux balles de bris qu’elle a obtenues.

Avant le bris lui donnant les devants 3-1, Garcia avait gagné le troisième jeu à zéro, au service. Elle a aussi blanchi Fernandez en deux occasions au premier set, incluant un bris.

Fernandez et Garcia avaient croisé le fer une seule fois, avec comme résultat un gain de Garcia plus tôt cette année à Melbourne, en deuxième ronde.

Le mois dernier et plus tôt en mars, Garcia a été battue en finale à Lyon et à Monterrey par Alycia Parks et Donna Vekic.

La N.1 mondiale et tenante du titre, Iga Swiatek, s’est qualifiée pour les 8e de finale du WTA 1000 d’Indian Wells, en battant 6-3, 7-6 (7/1) la Canadienne Bianca Andreescu (36e), lundi en Californie.

La Polonaise de 21 ans, en quête d’un doublé dans le désert de Californie que seule Martina Navratilova a réussi en 1991-1992, n’a pas vraiment eu partie facile face à la lauréate de l’épreuve en 2019, qu’elle avait battue une première fois, en quart de finale à Rome l’an passé.

Après le gain du premier set, où elle a imposé son jeu tranchant de façon autoritaire, elle a breaké d’entrée de second et la perspective d’une victoire en mode rouleau-compresseur s’est dessinée.

Mais soudainement, la mécanique s’est brutalement enrayée. Face à la résistance dans l’échange d’Andreescu, Swiatek a commencé à accumuler les fautes directes. Et sa colère de monter, pendant que son adversaire enchaînait quatre jeux d’affilée pour mener 4-2.

Fulminant auprès de son camp en tribunes, la Polonaise, lauréate de Roland-Garros et des Internationaux des États-Unis l’an passé, s’est finalement ressaisie en reprenant l’engagement de sa rivale deux fois d’affilée pour servir pour le match.

Mais une dernière montagne russe l’attendait puisque Andreescu a encore débreaké, en lâchant ses coups. La décision s’est finalement faite au jeu décisif, Swiatek reprenant le contrôle des opérations au meilleur moment pour s’éviter l’écueil d’un troisième set.

« Je suis contente d’avoir eu l’occasion de jouer un peu plus sous pression et de voir comment j’allais m’en sortir. Et je suis satisfaite d’avoir été solide la plupart du temps et d’avoir pu garder mon calme dans le jeu décisif », a-t-elle réagi à chaud.

La championne de Wimbledon Elena Rybakina, 10e tête d’affiche, a défait sa partenaire de double, l’Espagnole Paula Badosa, en deux manches de 6-3, 7-5.

Emma Raducanu, championne à New York il y a deux ans, a eu raison de Beatriz Haddad Maia (no 13) 6-1, 2-6, 6-4. Pendant ce temps, la Tunisienne Ons Jabeur (no 4) a été éliminée par la Tchèque Marketa Vondrousova en deux manches de 7-6 (5), 6-4.

Du côté masculin, le Québécois Félix Auger-Aliassime, huitième tête de série, a vaincu l’Argentin Francisco Cerundolo 7-5, 6-4.

Il affrontera au prochain tour l’Américain Tommy Paul, 17e tête de série. Ce dernier a été le tombeur du Polonais Hubert Hurkacz 4-6, 6-2 et 6-4.

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, USA TODAY SPORTS Félix Auger-Aliassime

Le champion en titre du tournoi, Taylor Fritz, n’a fait qu’une bouchée de Sebastian Baez en triomphant 6-1, 6-2 au troisième tour. Le Suisse Stan Wawrinka a quant à lui vaincu Holger Rune (no 7) en trois manches de 2-6, 7-6 (5), 7-5.

Rune a sauvé une balle de match et il a effacé un retard de 5-2 pour gagner la deuxième manche au bris d’égalité. Wawrinka s’est toutefois ressaisi lors de la manche ultime.

Le favori Carlos Alcaraz sera aussi à l’œuvre lundi, tout comme le vétéran Andy Murray.

Avec l'Agence France-Presse