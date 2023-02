PHOTO MICHAEL SOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Lyon) L’Américaine Alycia Parks a causé une vive surprise en défaisant la Française Caroline Garcia 7-6 (7), 7-5 en finale de l’Omnium de tennis Métropole de Lyon, dimanche.

Associated Press

Face à Garcia, cinquième joueuse mondiale et championne des Finales de la WTA en novembre dernier, Parks a remporté son premier titre en carrière sur le circuit de la WTA.

Âgée de 22 ans et détentrice du 79e rang au classement de la WTA, Parks a réussi 15 as et a sauvé les quatre balles de bris auxquelles elle a fait face contre la favorite du tournoi.

Lors du bris d’égalité de la première manche, Parks avait inscrit un premier mini-bris lors du huitième point pour se donner une avance de 5-3.

Garcia a récupéré ce mini-bris deux points plus tard avant de flancher de nouveau à son service lors de ce qui allait devenir le dernier point du jeu décisif du premier set.

Parks, qui n’était pas du nombre des têtes de série, a réussi le seul bris du match lors du 12e et dernier jeu du deuxième set. Elle a réussi le tour de force en gagnant les quatre derniers points du jeu.

« Je pense que la France occupe une place spéciale dans mon cœur en ce moment. Je serai de retour l’année prochaine », a déclaré Parks, qui a déjà grimpé jusqu’au 75e rang du classement mondial.

Demi-finaliste aux Internationaux des États-Unis l’an dernier, Garcia était à la recherche d’un 12e titre en carrière.

PHOTO CARL RECINE, ARCHIVES REUTERS Caroline Garcia

« Félicitations pour un grand tournoi », a dit Garcia à Parks, en anglais. « Si tu continues à jouer comme ça, tu vas certainement continuer à gagner des places [au classement]. »

La Française de 29 ans, qui a grandi à Lyon, a pris le temps de remercier la foule — cette fois-ci, en Français.

« Ça signifie beaucoup de jouer ici. Merci d’être ici », a déclaré Garcia.

« Vous m’avez appuyée du premier point jusqu’au dernier. Merci pour tous vos encouragements. »