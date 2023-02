PHOTO MARTIN KEEP, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Fernandez et Marino gagnent leur premier match de qualifications

(Abou Dabi) Les Canadiennes Leylah Fernandez et Rebecca Marino ont mérité leur billet pour le deuxième tour des qualifications en vue de l’Omnium de tennis d’Abou Dabi, dimanche.

La Presse Canadienne

Fernandez n’a eu besoin que de 73 minutes pour vaincre la Française Kristina Mladenovic 6-1, 6-2. Quant à Marino, elle a pris la mesure de la Russe Margarita Betova 7-5, 6-3, en 1 h 32 minutes.

Fernandez, 38e au classement de la WTA, a su exploiter les lacunes de sa rivale au service. Mladenovic a commis 11 doubles fautes, comparativement à un seul as, n’a réussi que 36 % de ses premières balles de service et a concédé six bris de service en neuf occasions.

Fernandez a commis deux fois plus de doubles fautes qu’elle a réussi d’as (huit contre quatre). Toutefois, elle a gagné 67 % des points après avoir logé sa première balle en jeu et sauvé quatre des six chances de bris auxquelles elle a fait face. Cinq de ces balles de bris sont survenues lors du troisième jeu de la première manche, que Mladenovic a finalement gagné.

Quant à Marino, 70e au monde, elle a inscrit six as contre une seule double faute, elle a gagné 76 % des points après avoir placé son premier service en jeu et réalisé quatre bris de service en 11 tentatives.

PHOTO ASANKA BRENDON RATNAYAKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rebecca Marino

Marino a bouclé la première manche avec l’un de ces bris, lors du 12e jeu. Au deuxième set, elle a récolté un autre bris lors du huitième jeu, ce qui lui donnait une avance de 5-3.

Lundi, Fernandez et Marino auront l’opportunité de se tailler une place au sein du tableau principal du simple féminin. Pour y parvenir, elles devront vaincre l’Ukrainienne Katarina Zavatska et la Belge Ysaline Bonaventure, respectivement.