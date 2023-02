PHOTO MARTIN KEEP, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Fernandez et Marino accèdent au tableau principal

(Abou Dabi) Les Canadiennes Leylah Fernandez et Rebecca Marino ont mérité leur billet pour le tableau principal de l’Omnium de tennis d’Abou Dabi, lundi.

La Presse Canadienne

Fernandez a mis une heure et 25 minutes pour vaincre l’Ukrainienne Katarina Zavatska 6-1, 6-4 au deuxième tour des qualifications. Quant à Marino, elle a pris la mesure de la Belge Ysaline Bonaventure 6-1, 6-4 en 64 petites minutes.

Fernandez, 38e au classement de la WTA, a manqué de constance, particulièrement en deuxième manche. Elle a d’ailleurs terminé la rencontre avec cinq doubles fautes, contre une seule pour sa rivale ukrainienne, et n’a converti que quatre de ses 10 balles de bris contre elle.

La deuxième tête de série du tableau des qualifications a cependant réussi sept as, et n’en a concédé que deux à Zavatska. De plus, elle a gagné 72 % des points après avoir logé sa première balle en jeu, contre à peine 62 % pour celle qui pointe au 289e échelon mondial.

Quant à Marino, 70e au monde, elle a inscrit un impressionnant total de 10 as contre une seule double faute, elle a gagné 81 % des points après avoir placé son premier service en jeu et réalisé trois bris de service en autant de tentatives contre Bonaventure.

Trois Canadiennes feront donc partie du tableau principal à Abou Dabi : Fernandez, Marino et l’Ontarienne Bianca Andreescu.

Au premier tour mardi, Fernandez aura rendez-vous avec l’Américaine Shelby Rogers, alors que Marino croisera le fer avec la Chinoise Qinwen Zheng. De son côté, Andreecu affrontera la Kazakhe Yulia Putintseva.