(Stuttgart) La Kazakhe Elena Rybakina, 4e joueuse mondiale, a remporté le tournoi de Stuttgart, qui lance la saison chez les femmes sur terre battue, en dominant dimanche après-midi l’Ukrainienne Marta Kostyuk (27e mondiale), en deux sets (6-2, 6-2).

Agence France-Presse

À 24 ans, Rybakina gagne son huitième titre sur le circuit, le troisième cette saison après Brisbane (Australie) en janvier et Abou Dabi en février. Elle a également atteint la finale des WTA 1000 de Doha en février et de Miami (Floride) fin mars.

Lauréate de Wimbledon en 2022 et finaliste des Interationaux d’Australie en 2023, elle se place comme négligée pour Roland-Garros fin mai et début juin, après avoir vaincu en demi-finales la Polonaise Iga Swiatek, reine de la terre battue parisienne (sacres en 2020, 2022 et 2023) et N.1 mondiale.

Sur les courts de la Porte d’Auteuil, Rybakina n’a toutefois pas fait mieux qu’un quart de finale en 2021, sortie en 2022 et 2023 dès le 3e tour, et ce malgré un sacre en 2023 au WTA 1000 de Rome sur terre battue.

Après une âpre bataille de près de trois heures de jeu contre Swiatek (6-3, 4-6, 6-3) samedi, la Kazakhe a plus facilement dominé Marta Kostyuk, tombeuse de trois top 10 dans son parcours jusqu’en finale, en deux sets et 1 h 10 de jeu.