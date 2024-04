(Stuttgart) Paula Badosa a pris la mesure de Diana Shnaider 6-3, 6-4 au Grand Prix de tennis de Stuttgart, lundi, mettant la table pour un match de deuxième tour contre son amie et no 2 mondiale Aryna Sabalenka.

Associated Press

Shnaider a évité quatre balles de match avant que Badosa ne convertisse sa cinquième opportunité sur la terre battue allemande.

Les 10 doubles fautes de l’Espagnole ont cependant permis à Shnaider d’obtenir huit balles de bris. La Russe âgée de 20 ans n’a pu profiter de la moindre d’entre elles, sur le court central à Stuttgart.

Sabalenka fut finaliste à ses trois dernières présences à Stuttgart, s’inclinant en finale devant l’ex-no 1 mondiale Ashleigh Barty en 2021 et devant l’actuelle no 1 mondiale Iga Swiatek en 2022 et 2023.

Un peu plus tôt lundi, l’Américaine Sachia Vickery a défait la joueuse de la Biélorussie Aliaksandra Sasnovich 7-6 (2), 7-5 et croisera le fer au prochain tour avec sa compatriote, Coco Gauff, qui est no 3 mondiale.

Gauff, Sabalenka, Swiatek et la no 4 mondiale Elena Rybakina ont obtenu des laissez-passer pour le deuxième tour du tournoi. Huit des 10 meilleures joueuses au monde participent à ce tournoi.

Swiatek tente de devenir la première joueuse à décrocher trois titres à Stuttgart depuis la Russe Maria Sharapova, entre 2012 et 2014. La Polonaise entamera son parcours contre Elise Mertens ou Tatjana Maria.

Veronika Kudermetova a rendez-vous avec Barbora Krejcikova en fin de journée, et la gagnante de cet affrontement se mesurera ensuite au deuxième tour à Rybakina.