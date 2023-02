(Paris) La Polonaise Iga Swiatek domine lundi un Top 20 du classement WTA inchangé, au sein duquel le podium est toujours occupé par la Bélarusse Aryna Sabalenka, sacrée lors des Internationaux d’Australie, et la Tunisienne Ons Jabeur.

Agence France-Presse

La Française Caroline Garcia, battue dimanche en finale à Lyon par Alycia Parks, n’a pas réussi à doubler Jessica Pegula et reste 5e. Elle a en revanche grappillé quelques points et n’accuse plus que 205 unités de retard sur la 4e.

Parks, victorieuse à Lyon, est justement l’auteur de la performance de la semaine. L’Américaine progresse de 28e places pour atteindre le 51e rang, le meilleur classement de sa carrière.

L’autre tournoi WTA 250 de la semaine a été remporté en Thaïlande par la Chinoise Lin Zhu qui accède au 41e rang (+13 places). Son adversaire malheureuse en finale, l’Ukrainienne Lesia Tsurenko prend la dernière place du Top 100.