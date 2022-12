PHOTO JOAN MONFORT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Auger-Aliassime et Fernandez raflent les titres individuels

(Montréal) Les Québécois Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez ont été élus joueurs par excellence et joueurs de simple de l’année 2022 par Tennis Canada, jeudi matin.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime a ainsi obtenu ces titres pour une deuxième saison consécutive, après être notamment passé du 11e rang en janvier 2022 au sixième à la fin de l’année — son meilleur en carrière sur le circuit de l’ATP.

Sa saison exceptionnelle a commencé à Sydney, en Australie, où il a aidé Équipe Canada à mettre la main sur le trophée de la Coupe ATP. En février, il a récolté son premier titre de simple de l’ATP à Rotterdam, puis a étoffé sa collection en remportant trois tournois consécutifs à Florence, Anvers et Bâle.

En cours de route, le tennisman âgé de 22 ans a fait partie de l’équipe championne de la Coupe Laver, en septembre, et il a pris part aux Finales de l’ATP en novembre.

Auger-Aliassime a conclu l’année par une performance remarquable à Malaga, en Espagne, en remportant ses quatre matchs pour mener Équipe Canada à la première conquête du titre de la Coupe Davis de son histoire.

PHOTO ED SYKES, ARCHIVES REUTERS Leylah Annie Fernandez

Pour sa part, Fernandez a décroché les titres de joueuse par excellence et de joueuse de simple de l’année pour une troisième fois en carrière.

En 2022, elle a défendu avec succès son titre à Monterrey, au Mexique, et a atteint les quarts de finale aux Internationaux de France, éliminant au passage la 12e mondiale Belinda Bencic et la 23e Amanda Anisimova.

Elle fut également un rouage important de l’équipe canadienne qui a balayé la Lettonie à la Coupe Billie Jean King en avril, et a aussi défendu les couleurs du Canada aux Finales de la Coupe Billie Jean King à Glasgow, au Royaume-Uni.

De plus, la Lavalloise a terminé l’année en étant la joueuse canadienne la mieux classée au monde, en vertu de son 39e rang.

« Félix, qui a mené Équipe Canada vers son tout premier titre de la Coupe Davis et qui a conquis quatre trophées de simple de l’ATP, mérite amplement ces honneurs chez les hommes, a déclaré le président et chef de la direction de Tennis Canada, Michael Downey, par voie de communiqué. Du côté féminin, Leylah a continué de démontrer son talent et de prouver qu’elle fait partie des meilleures de la WTA. »

Voici, en vrac, les lauréats des autres prix remis par Tennis Canada pour 2022.