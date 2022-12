Bilan 2022

Tennis Canada regarde déjà vers l’avenir

Le tennis canadien est à son apogée. L’année 2022 a été historique, notamment du côté masculin, et bien entendu, le bilan de Tennis Canada est positif. Les regards sont déjà rivés sur 2023, une année pendant laquelle l’état-major de la fédération souhaite établir encore plus de profondeur.