(Montréal) Le secret le moins bien gardé de la boxe professionnelle n’en est plus un : Christian Mbilli affrontera bel et bien l’Ukrainien Sergiy Derevyanchenko le 17 août au Centre Vidéotron.

La Presse Canadienne

Il s’agira d’un deuxième gala d’envergure en seulement huit mois à être tenu au domicile des Remparts, après le duel d’unification entre Artur Beterbiev et Callum Smith.

Mbilli (27-0, 23 K. -O.) n’a mis que 40 secondes à se défaire de l’Anglais Mark Heffron, samedi dernier à Shawinigan. L’aspirant no 1 au World Boxing Council, no 2 à la World Boxing Association, et no 3 à l’International Boxing Federation ainsi qu’à la World Boxing Organization, fera toutefois face à Derevyanchenko (15-5, 10 K. -O.), un adversaire qui, comme lui, fait partie de l’élite mondiale.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sergiy Derevyanchenko

Derevyanchenko a d’ailleurs fait le saut des poids moyens aux super-moyens dans le but de ravir les ceintures actuellement détenues par Canelo Alvarez.

L’Ukrainien a engrangé près de 400 victoires chez les amateurs et pointe au sixième rang des aspirants du WBC. Ses cinq défaites ont été subies aux mains de la crème des 160 ou 168 livres : Daniel Jacobs, Gennady Golovkin, Jermall Charlo, Carlos Adames et Jaime Munguia, dont une décision majoritaire et une partagée.

Un premier face à face entre Mbilli et Derevyanchenko devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Le reste de la carte sera divulgué bientôt.