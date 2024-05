Le boxeur canadien Steve Claggett aura une chance de briller, le 29 juin prochain, dans un combat de championnat du monde face à Teofimo Lopez, à Miami.

Ce combat contre Lopez, champion du monde en titre WBO des poids super-légers, sera télédiffusé sur le réseau ESPN au cours d’une soirée impliquant également Nico Ali Walsh, le petit-fils de Muhammad Ali, et Robeisy Ramirez.

« J’ai travaillé toute ma vie pour cette opportunité et j’entends donc ne pas la rater. Je suis plus motivé que jamais, je vais tout donner et je crois fermement que ça me rapportera », a expliqué Claggett via un communiqué de Eye of the Tiger.

Claggett (38-7-2, 26 K. O.) s’entraîne à Montréal avec l’entraîneur Mike Moffa au gymnase Underdog. Ensemble, le duo a remporté neuf victoires, dont sept par K. O. Claggett a notamment eu raison de l’ancien champion du monde Alberto Machado et de l’aspirant mondial Miguel Madueno.

« Ce n’est pas avec un combat parfait qu’on va gagner, il faudra plutôt être parfait chaque seconde du combat », a indiqué Moffa.

Pour sa part, Lopez (20-1, 13 K. O.) est le champion WBO des 140 livres en titre et possède aussi la prestigieuse ceinture du Ring Magazine.