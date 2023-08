PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER D’EYE OF THE TIGER MANAGEMENT

Imam Khataev se joint à Eye of the Tiger Management

(Montréal) L’organisation de boxe Eye of the Tiger Management (EOTTM) a annoncé jeudi l’adhésion du boxeur russe Imam Khataev à son écurie.

La Presse Canadienne

Khataev, qui compte trois victoires à son actif chez les professionnels en autant de combats – toutes enregistrées avant la limite – a signé une entente d’une durée d’au moins trois ans, a fait savoir Camille Estephan, président de EOTTM, à La Presse Canadienne.

Estephan a aussi indiqué que Khataev, qui est âgé de 29 ans, évoluera chez les mi-lourds, soit dans la même catégorie de poids que Artur Beterbiev.

Selon ce qu’a déclaré Estephan, Khataev pourrait participer à un gala à Monaco, le 23 septembre. Il pourrait ensuite livrer un premier combat en terre québécoise le 14 novembre, dans le cadre d’un gala qui doit avoir lieu au Casino de Montréal et dont les grandes lignes doivent être annoncées prochainement.

Estephan espère aussi pouvoir insérer Khataev au gala du 13 janvier au Centre Vidéotron, à Québec, où Beterbiev (19-0, 19 KO) doit défendre ses titres mondiaux du World Boxing Council (WBC), de l’International Boxing Federation (IBF) et de la World Boxing Organization (WBO) des 175 livres face au Britannique Callum Smith (29-1, 21 KO).

Dans un communiqué de presse publié en début de matinée, Estephan s’est dit particulièrement heureux d’ajouter Khataev à son équipe.

« Il est une vraie “bête” ! », a illustré le président d’EOTTM.

« Il est très talentueux, puissant en plus d’être sérieux, discipliné et charismatique. Il a un énorme potentiel et j’ai aucun doute qu’il réussira à atteindre ses objectifs professionnels à nos côtés. »

Selon le communiqué d’EOTTM, Khataev compte une expérience de près de 300 combats chez les amateurs. Il a notamment remporté des médailles de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, tenus en 2021, et aux Championnats du monde de 2023.