Par leur budget, la réputation de leurs artisans ou leurs rumeurs, ces 10 films sont parmi les plus attendus d’ici la fin de l’année. La grève des acteurs de la SAG-AFTRA pourrait toutefois repousser certains titres à l’an prochain.

Bande-annonce de The Creator

The Creator (Le Créateur), de Gareth Edwards

Une guerre entre l’humanité et l’intelligence artificielle est la trame de fond du nouveau film du réalisateur de Rogue One : A Star Wars Story et de Godzilla. La bande-annonce promet de violents combats entre hommes et robots dont l’intensité est amplifiée par les compositions de Hans Zimmer. Au cœur du récit se trouve la relation improbable entre les personnages de John David Washington (Tenet, BlacKkKlansman) et de la jeune Madeleine Yuna Voyles. Celui-ci incarne un ancien soldat des forces spéciales qui a pour mission d’éliminer le Créateur et son arme ultime : un androïde à l’apparence d’une enfant jouée par la comédienne dans son premier rôle. Gemma Chan, Allison Janney et Ken Watanabe sont aussi de la distribution de The Creator, coscénarisé par Gareth Edwards et Chris Weitz.

En salle le 29 septembre

The Marvels (Les Marvel), de Nia DaCosta

Suite de Captain Marvel, le 33e long métrage de l’Univers cinématographique Marvel (MCU) rassemble trois superhéroïnes : Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan. Cette dernière, incarnée par la Canadienne Iman Vellani, est au centre de la série Ms. Marvel. Teyonah Parris reprend son rôle de la série WandaVision dans laquelle nous avons rencontré Monica Rambeau à l’âge adulte, alors que Brie Larson enfile de nouveau le costume de la puissante Captain Marvel. Le trio est réuni par une fâcheuse situation qui a pour effet de les échanger physiquement de place chaque fois qu’elles utilisent leurs pouvoirs. De plus, la guerrière Kree Dar-Benn (Zawe Ashton) menace de détruire toutes les planètes qui leur sont chères. En plus de réaliser le film, Nia DaCosta (Little Woods, Candyman) cosigne le scénario avec deux autres femmes, Megan McDonnell et Elissa Karasik.

En salle le 10 novembre

The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes (Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur), de Francis Lawrence

La série The Hunger Games remonte dans le temps pour ce cinquième volet qui se déroule une soixantaine d’années avant les évènements du premier film. Coriolanus Snow, qu’incarnait Donald Sutherland, n’est pas encore le président tyrannique de Panem, mais un jeune homme, joué par Tom Blyth (la série Billy the Kid), qui tente de redorer le blason de sa lignée. Celui-ci est nommé mentor du district 12 et de Lucy Gray Baird, incarnée par Rachel Zegler (West Side Story), pour les dixièmes Hunger Games. Ensemble, ils affronteront une série d’obstacles qui marqueront leurs destins. Peter Dinklage, Viola Davis et Hunter Schafer sont également au générique. Le scénario de The Ballad of Songbirds & Snakes, coécrit par Michael Lesslie et Michael Arndt, est tiré du livre du même nom de Suzanne Collins.

En salle le 17 novembre

Wish (Le souhait : Asha et la bonne étoile), de Chris Buck et Fawn Veerasunthorn

Pour souligner leur 100e anniversaire, les studios d’animation Walt Disney proposent une histoire originale qui rend hommage au passé de différentes façons. Alors que le scénario de Jennifer Lee et d’Allison Moore emprunte aux œuvres classiques, l’animation mélange les techniques d’aquarelle à l’ancienne et les nouvelles technologies. Wish raconte l’histoire d’Asha (Ariana DeBose), qui vit dans le royaume de Rosas, où le roi Magnifico (Chris Pine) peut exaucer les vœux. La jeune femme, qui sent que son souverain n’est pas tout à fait bienveillant, lance un appel aux étoiles. Lorsque Star descend du ciel, sa magie et sa spontanéité changent bien des choses dans le royaume et donnent, entre autres, la parole à certains animaux. Julia Michaels, qui a écrit des succès pour Justin Bieber et Selena Gomez, compose les chansons du film.

En salle le 22 novembre

Napoleon (Napoléon), de Ridley Scott

Le prolifique réalisateur de Gladiator et de The Last Duel raconte encore une fois une histoire de notre passé, celle de Napoléon Bonaparte, militaire devenu premier empereur des Français, en 1804. Joaquin Phoenix (Joker, Her) se glisse dans la peau de celui né à Ajaccio, alors que Vanessa Kirby (les deux plus récents Mission : Impossible, Pieces of a Woman) incarne Joséphine de Beauharnais, sa première femme. Pas moins de six grandes batailles, dont celle de Waterloo, sont de la production des studios Apple et de Sony Pictures. Le scénario est de David Scarpa, qui a écrit All the Money in the World réalisé par Ridley Scott, et la suite de Gladiator prévue pour 2024, que le cinéaste de 85 ans avait commencé à tourner avant le déclenchement de la grève SAG-AFTRA.

En salle le 22 novembre

Wonka, de Paul King

Créé par l’auteur Roald Dahl, le personnage de Willy Wonka a pris vie au cinéma d’abord sous les traits de Gene Wilder, en 1971, puis ceux de Johnny Depp, en 2005. C’est au tour de Timothée Chalamet (Dune, Call Me by Your Name) de jouer le chocolatier excentrique, mais cette fois, ce sera pour raconter comment il a entamé son parcours dans l’industrie des sucreries. Paul King, qui a réalisé les deux Paddington, refait équipe avec Simon Farnaby, avec qui il avait écrit le deuxième film des aventures du petit ours à l’imperméable bleu. Olivia Coleman, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key et Hugh Grant, dans le rôle d’un oompa-loompa, sont aussi de la distribution. La musique est de Joby Talbot (les deux Sing), alors que Neil Hannon, du groupe The Divine Comedy, a composé des chansons originales.

En salle le 15 décembre

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Jason Momoa dans Aquaman

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman et le Royaume perdu), de James Wan

En 2018, Aquaman avait engrangé des recettes mondiales de plus de 1 milliard. Mais la suite des aventures sous-marines d’Arthur Curry (Jason Momoa) arrive après les échecs au box-office de The Flash et de Blue Beetle, aussi des studios DC. De plus, il s’agit du dernier film de l’univers cinématographique DC (DCEU) avant qu’il ne soit relancé par Superman : Legacy, en 2025. La production a également été ralentie par différents facteurs, dont la pandémie et tout ce qui entoure le procès Depp-Heard – Amber Heard incarnait Mera dans le premier film et doit reprendre son rôle dans la suite. La bande-annonce se fait toujours attendre, alors on ignore ce que James Wan (Saw, Furious 7) et le scénariste David Leslie Johnson-McGoldrick, qui ont travaillé ensemble sur l’original, ont concocté. Malgré tout, notre curiosité est piquée.

En salle le 20 décembre

Migration, de Benjamin Renner et Guylo Homsy

Illumination, studio d’animation derrière les énormes succès The Super Mario Bros. Movie et Minions, et le scénariste Mike White (School of Rock, The Emoji Movie, mais aussi la série White Lotus) ont combiné leurs forces pour raconter l’histoire d’une famille de canards malards qui s’apprête à vivre sa première migration. L’odyssée du groupe de cinq vers la Jamaïque passera toutefois par la dangereuse ville de New York. Il s’agit du premier film américain du Français Benjamin Renner, qui avait été cité aux Oscars en 2014 pour Ernest et Célestine. Il est épaulé par Guylo Homsy, qui a travaillé sur les deux premiers Despicable Me. Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Awkwafina et Danny DeVito prêtent leurs voix à certains des oiseaux animés. La musique est l’œuvre de John Powell (les How to Train Your Dragon, Rio).

En salle le 22 décembre

Rebel Moon : A Child of Fire (Rebel Moon : Partie 1 – Enfant du feu), de Zack Snyder

Le DCEU derrière lui, Zack Snyder lancera avec Rebel Moon : A Child of Fire le premier chapitre d’un nouveau monde qu’il a bâti avec les scénaristes Kurt Johnstad et Shay Hatten. Le personnage central de son histoire est Kora (Sofia Boutella), une ancienne guerrière qui doit défendre son village tranquille des forces de l’Imperium. Ed Skrein, qui incarne le meneur de l’armée du gouvernement corrompu de Mother World, a mentionné en entrevue au site Den of Geek que Zack Snyder lui a présenté son film en disant qu’il est « semblable à Star Wars, mais avec de la violence, du sexe et des jurons ». Djimon Hounsou, Anthony Hopkins et Charlie Hunnam sont également de la distribution. Cette production de Netflix prendra aussi l’affiche dans quelques salles. La suite, The Scargiver, sera lancée le 19 avril 2024.

En salle le 22 décembre

Ferrari, de Michael Mann

En compétition à La Mostra de Venise, le premier film de Michael Mann depuis Blackhat, en 2015, est inspiré du livre Enzo Ferrari : The Man and the Machine, de Brock Yates. C’est Adam Driver (House of Gucci, Marriage Story) qui incarne le célèbre fondateur de la Scuderia. Le scénariste Troy Kennedy Martin a campé son récit en 1957, alors que l’entreprise qu’Enzo et sa femme Laura (Penélope Cruz) ont bâtie est sur le bord de la faillite. Le mariage du couple est également ébranlé par la mort de son premier fils, Alfredo. Shailene Woodley, Sarah Gadon et Gabriel Leone sont aussi de la distribution. « S’appuyant de son propre aveu sur le côté opératique et mélodramatique de cet épisode de la vue d’Enzo Ferrari, Michael Mann a mis en scène un récit tendu et enlevant », a écrit notre collègue Marc Cassivi, qui a vu le film jeudi.

En salle le 25 décembre