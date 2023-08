Mohab El Nahas a été parfait à ses cinq duels dimanche à la Coupe européenne de Gaia, au Portugal, en route vers une place sur la plus haute marche du podium à sa deuxième compétition seulement chez les moins de 90 kg depuis 2021.

Sportcom

El Nahas a réussi à obtenir sa place dans le carré d’as grâce à trois victoires en début de journée contre le Britannique Chandler Hill, l’Israélien Daniel Bershadsky et l’Argentin Mariano Coto Bersier.

« Mes trois premiers combats ont été assez difficiles et stratégiques. Les adversaires étaient costauds et très physiques, je suis très heureux d’avoir réussi à sortir de mon groupe pour me rendre au tour suivant », a commenté El Nahas.

En demi-finale, le Canadien avait rendez-vous avec le Finlandais Artur Kanevets, un adversaire qu’il connaît très bien puisqu’ils ont longtemps été partenaires d’entraînement. Le combat s’est soldé en prolongation où El Nahas a été en mesure de placer une attaque décisive pour obtenir son billet pour la finale.

C’était mon combat le plus dur de la journée ! Quand on s’affrontait pendant des camps d’entraînement, il me battait toujours et il pouvait me projeter des dizaines de fois. Je suis demeuré patient et je l’ai amené au corps pour finir le travail. Mohab El Nahas, au sujet d'Artur Kanevets

Face au Norvégien Kornelius Eilertsen dans le duel ultime, El Nahas a été capable de concrétiser sa place au sommet de la catégorie assez rapidement avec une victoire par ippon.

« Je ne l’avais jamais vu avant aujourd’hui [dimanche]. Il était très grand et physique. Je voulais être stratégique en l’attaquant rapidement et ç’a fonctionné. Étrangement, c’était mon combat le plus facile de la journée », s’est réjoui El Nahas.

Celui qui vient de faire le saut chez les moins de 90 kg après avoir passé les dernières années dans la catégorie des moins de 81 kg voit d’un bon œil ce nouveau départ et voudra tout mettre en œuvre pour avoir la chance de se retrouver aux Jeux olympiques de Paris dans un peu moins d’un an.

« Je suis content d’avoir rebondi après une performance plus ordinaire à Zagreb la semaine dernière. J’ai démontré que je suis capable de connaître du succès dans les deux catégories. À mon retour au Canada, je vais m’assoir avec mon entraîneur pour évaluer le futur. Si tout se passe bien, je devrais revenir en décembre pour le Grand Chelem de Tokyo afin de pousser pour les Jeux olympiques. »

Contrairement à El Nahas, Adriana Portuondo Isasi, elle, est descendue de catégorie pour se retrouver chez les moins de 70 kg pour la première fois depuis son retour au judo il y a exactement un an.

Elle a terminé la journée au cinquième rang de sa nouvelle catégorie après s’être inclinée face à la Kazakh Ekaterina Tokareva dans un duel pour une médaille de bronze.

« J’ai appris beaucoup cette fin de semaine à Gaia. Je me rends compte que les moins de 70 kg, c’est définitivement ma catégorie ! Ce n’était pas nécessairement dans les plans de descendre jusqu’à cette catégorie, mais depuis mon retour après cinq d’inactivité physique, mon corps a énormément changé et j’ai perdu beaucoup de poids. C’est de l’apprentissage, mais c’est vraiment plaisant », a partagé Portuondo Isasi.

Dans cette même catégorie, Alexandria Lefort a terminé en septième place.

De leur côté, Daniel McCristall (-66 kg), Alex Marineau (-81 kg) et Benjamin Kendrick (-100 kg) n’ont pas été en mesure de trouver le chemin de la victoire à Gaia.