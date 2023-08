Deux des quatre Canadiens qui combattaient au Grand Prix de judo de Zagreb ont vu leur parcours s’arrêter à la suite d’une défaite contre un éventuel médaillé d’argent, cette fin de semaine, en Croatie.

Samedi, dans le tableau des moins de 73 kg, le Québécois Yanis Hachemi a signé une victoire par waza-ari contre l’Italien Edoardo Mella après avoir profité d’un laissez-passer au premier tour. En deuxième ronde, il s’est incliné par ippon contre l’Algérien Messaoud Redouane Dris qui terminera la journée sur la deuxième marche du podium à la suite de sa défaite en finale contre l’Espagnol Jorge Cano Garcia.

Le judoka ontarien Mohab ElNahas, qui s’est fait le porte-parole de l’équipe canadienne, a commenté la prestation de son coéquipier âgé de 21 ans qui aurait bien pu sortir vainqueur de cet affrontement.

« Yanis était en train de gagner et il s’est ensuite fait projeter dans les 10 dernières secondes. L’Algérien qu’il était sur le point de battre était le plus fort de la catégorie, car il a battu des Olympiens dans le tableau. »

Dimanche, chez les moins de 90 kg, ce fut au tour d’El Nahas de voir son parcours être stoppé par un futur médaillé d’argent.

El Nahas a remporté son combat contre l’Ukrainien Artem Bubyr par forfait pour ensuite être défait par le Turc Mihael Zgank qui s’est imposé après le que l’Ontarien ait reçu trois pénalités.

« [Zgank], c’est mon ami. Nous nous sommes beaucoup affrontés dans des camps préparatoires et je sais très bien comment il se bat. Je me sentais plus fort que lui et physiquement, je n’avais pas de problème à avoir ma prise sur lui. Par contre, il avait sa technique au sol où il se plaçait sur le dos et à chaque fois, je n’avais pas le temps d’attaquer. Je suis un peu frustré, car j’ai trouvé que j’étais le plus fort. »

Le Turc a répété le même manège à chaque ronde et ce sont ses adversaires qui ont été pénalisés pour non-combativité.

« Il n’a pas fait une projection du tournoi, mais ç’a fonctionné pour lui et il a été chanceux cette fois-ci », a ajouté le Canadien de 27 ans, qui quittera la Croatie avec un sentiment doux-amer. « J’ai pu tester ma forme contre lui [Zgank] qui est dans le top 10 mondial et la prochaine fois, il faut juste que j’attaque en premier et je pense vraiment pouvoir le battre. »

Zgank a poursuivi son parcours jusqu’en finale où il a conclu sa journée avec une médaille d’argent après avoir perdu contre le Hongrois Krisztian Toth.

Toujours chez les moins de 90 kg, l’Ontarien Keagan Young a été défait au premier tour par le Néerlandais Tigo Renes.

« Il s’est bien battu et il a fait un waza-ari dans le premier échange du combat. Son adversaire faisait une tête de plus que moi et ensuite, il a inscrit deux waza-ari contre Keagan. Ensuite, il [Renes] a été très défensif et il a pris avantage de ça », a soutenu ElNahas.

Finalement, chez les moins de 81 kg, le Québécois David Popovici a plié l’échine à son premier combat alors qu’il était opposé au Serbe Andrey Pirolo Del Rosso.

El Nahas mettra le cap sur le Portugal afin de prendre part à un tournoi du circuit européen, tandis que ses trois coéquipiers seront de retour au pays.