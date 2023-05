(Montréal) Le poids lourd montréalais d’origine russe Arslanbek Makhmudov s’expatriera une première fois afin d’affronter le Nigérien Raphael Akpejiori, le 1er juillet prochain, en demi-finale d’un important gala de Top Rank, présenté à Toledo, dans l’Ohio.

La Presse Canadienne

Makhmudov (16-0, 15 K. -O.), actuel champion des lourds de la North American Boxing Association (NABA) et de la North American Boxing Federation (NABF) et détenteur de la ceinture Silver du World Boxing Council (WBC), et Akpejiori (15-0, 14 K. -O.) s’affronteront en demi-finale du choc entre les lourds Jared Anderson (14-0, 14 K. -O.) et Zhan Kossobutskiy (19-0, 18 K. -O.).

Le protégé de Marc Ramsay pointe au cinquième rang des aspirants aux titres du World Boxing Council (WBC) et de la Wolrd Boxing Association (WBA), ainsi qu’au 15e rang de la World Boxing Organization (WBO). Akpejiori, un colosse de six pieds huit pouces, 260 livres, n’est pas classé.

Et pour cause.

De ses 15 adversaires, deux seulement avaient une fiche gagnante au moment de lui faire face, dont un qui venait de se faire passer le K. -O. dans quatre de ses six dernières sorties. Deux autres en étaient à leurs débuts professionnels.

Difficile de comprendre ce que Makhmudov, qui a toujours affronté des boxeurs avec une fiche gagnante, dont quelques-uns de renom, ira chercher face à cet adversaire. Un K. -O. rapide sur une grande scène ? Assurément, c’est la visibilité qu’on vise avec ce combat, au cours duquel les titres de Makhmudov ne seront pas en jeu.

En préliminaires, DeAndre Ware (15-4-2, 9 K. -O.) effectuera un premier combat depuis sa défaite face à Christian Mbilli en septembre 2022. L’Olympien Delante Johnson (8-0, 5 K. -O.), Dante Benjamin (6-0, 4 K. -O.), Husam Al Mashhadi (6-0, 5 K. -O.) ainsi que Jahi Tucker (10-0, 5 K. -O.) prendront également part à la soirée.

Le gala sera disponibles sur ESPN+ aux États-Unis et Punchinggrace.com au Canada.