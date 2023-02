PHOTO VINCENT ETHIER, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’EYE OF THE TIGER MANAGEMENT

Eye of the Tiger Management veut attirer les amateurs de boxe au Stade olympique

(Montréal) Camille Estephan et Eye of the Tiger Management ont de grandes ambitions. Très grandes même : le promoteur de boxe veut attirer de 20 à 30 000 amateurs pour un gigantesque gala au Stade olympique.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

C’est ce qu’il a déclaré mercredi, lors de la pesée en vue du gala mettant aux prises son protégé, Erik Bazinyan, à l’Américain Alantez Fox.

Estephan croit avoir les bons chevaux pour mener à terme son projet, même s’il admet que les étoiles devront s’aligner.

Le premier astre est son poids lourd Arslanbek Makhmudov. Avec les rumeurs de retraite de Tyson Fury, le titre des lourds du World Boxing Council (WBC) pourrait se retrouver vacant. Comme Makhmudov est le quatrième aspirant à la ceinture (il est aussi cinquième à World Boxing Association et 15e à la World Boxing Organization), Estephan se croit en bonne posture pour un combat avec à la clé le titre vacant.

Idem chez les poids super moyens où Christian Mbilli (23-0, 20 K. -O.) est deuxième aspirant au WBC, cinquième à la WBC et 13e à la WBO, tandis que Bazinyan est dans le top 10 des quatre associations : deuxième à la WBA, quatrième au WBC, troisième à la WBO et neuvième à l’International Boxing Federation (IBF).

Ajoutez à cette liste Mary Spencer (7-1, 5 K. -O.), qui vient de s’incliner en championnat du monde, et Yves Ulysse fils (22-2, 15 K. -O.), qui assurera la demi-finale du gala de jeudi au Casino de Montréal, en plus de l’association entre EOTTM et Top Rank, qui donne accès au réseau ESPN+, et Estephan croit avoir la recette parfaite pour attirer une telle foule.

Évidemment, admet le promoteur, tous ces boxeurs doivent continuer de gagner. Il sait trop bien que du sable peut rapidement s’insérer dans l’engrenage. Mais, ajoute Estephan, de le dire publiquement fait en sorte « qu’il devra maintenant le faire ».

Bazinyan (28-0, 21 K. -O.) et Fox (28-3-1, 13 K. -O.) en découdront pour les titres de la North American Boxing Association (NABA) et de la North American Boxing Federation (NABF) du Québécois. Ulysse affrontera quant à lui le Mexicain Gabriel Gollaz Valenzuela (25-3-1, 15 K. -O.).

Ces deux duels couronneront une soirée de huit combats, qui s’amorcera à 19 h. En plus d’ESPN+ et TVA Sports, le gala pourra être suivi sur le site de visionnement en continu PunchingGrace.com.