Les boxeurs d’Eye of the Tiger à l’entraînement

Les boxeurs d’Eye of the Tiger Management Mary Spencer, Arslanbek Makhmudov et Steven Butler ont participé à un entraînement public, lundi, en vue du gala qui sera présenté vendredi soir à Shawinigan.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Mary Spencer

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le poids lourd Arslanbek Makhmudov se prépare en prévision de son combat contre l’Allemand Michael Wallisch.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Steven Butler affrontera l’Américain Joshua Conley.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Arslanbek Makhmudov