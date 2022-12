Deuxième et dernier jour Championnats canadiens élites de judo, dimanche, à Edmonton, où c’était au tour des athlètes de plus de 18 ans d’être sur les tatamis. Parmi les dizaines de participants présents au Saville Community Sports Centre d’Edmonton, quelques jeunes médaillés ont vu dans leur prestation un tremplin vers les plus hautes sphères du judo mondial.

C’est le cas de l’Albertaine Charlize Medilo, médaillée d’or des moins de 48 kg.

« Je m’attendais à gagner l’or, oui. Je me suis entraînée fort et j’avais déjà défait les autres filles avant, ce qui a fait en sorte que j’étais confiante », a partagé la membre du Club de Lethbridge Kyodokan, qui met ainsi la main sur un premier titre aux Championnats nationaux Élites.

Celle qui s’était classée septième aux derniers Championnats du monde cadets a les yeux déjà rivés sur des participations aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde dans les années à venir. Sa victoire de dimanche lui permettra d’obtenir un brevet d’athlète du gouvernement fédéral plus généreux.

« Ça me permettra de participer à de plus gros tournois internationaux ! », a-t-elle conclu, ravie.

Raphael Gaanan (Colombie-Britannique), a pleinement savouré son titre de la catégorie des moins de 60 kg. Celui qui s’entraîne au Pika Judo Club de Burnaby a appris de ses revers passés pour finir sa journée avec l’or au cou.

« C’est une expérience un peu folle, car au tournoi de 2020, j’étais le favori, sauf que j’avais perdu au premier tour. Cette année, j’étais encore classé premier avant la compétition, mais cette fois, j’ai réussi, alors c’est un très grand accomplissement, assurément ! »

Selon lui, c’est l’aspect de sa force mentale qui a fait la différence dimanche.

« J’ai souvent été finaliste dans d’autres tournois du circuit canadien et souvent fini deuxième. Aujourd’hui (dimanche), j’ai enfin brisé cette barrière mentale et je me suis dit que je pouvais avoir cette médaille d’or », a précisé celui qui a signé la plus belle réussite sportive de sa carrière jusqu’à maintenant et qui souhaite désormais représenter le Canada aux Championnats du monde juniors.

Au classement des provinces, le Québec termine au premier rang avec un total de 30 (9 or, 8 argent et 13 bronze. L’Ontario suit au deuxième rang avec 9 [2 or, 2 argent et 5 bronze] et l’Alberta est troisième avec 5 [2 or, 1 argent et 2 bronze.]

En parallèle à cette compétition, mentionnons que se déroulaient également les Championnats panaméricains IBSA, réservés aux athlètes non-voyants et malvoyants. Des quatre Canadiens inscrits, trois ont été médaillés.

Priscilla Gagné, vice-championne paralympique des moins de 52 kg a fini deuxième dans la catégorie des moins de 57 kg J1. Sa compatriote Christina Mowatt s’est classée cinquième.

En catégorie masculine J2 moins de 60 kg, Justin Karn est monté dur la deuxième marche du podium.

Finalement, le vétéran Tony Walby a obtenu le bronze des J1 moins de 90 kg.