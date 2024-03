(Barcelone) Un tribunal espagnol a accepté d’accorder à l’ancien joueur de soccer étoile Dani Alves sa libération conditionnelle après qu’il eut versé une caution d’un million d’euros (1,47 million de dollars) et remis son passeport aux autorités, alors qu’il tente de renverser le verdict de culpabilité dont il fait l’objet pour avoir agressé sexuellement une femme à Barcelone.

Associated Press

La décision du tribunal a été annoncée mercredi.

Alves avait été reconnu coupable en février et avait écopé d’une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois pour avoir agressé sexuellement une femme dans une boîte de nuit en 2022.

Il séjournait en prison depuis son arrestation en janvier 2023. Ses requêtes précédentes pour obtenir sa libération conditionnelle sans verser de caution avaient été refusées puisque le tribunal jugeait qu’il pourrait prendre la fuite.

Afin de recouvrer sa liberté, et après avoir versé sa caution, Alves devra également remettre aux autorités ses passeports brésilien et espagnol. Il a aussi reçu l’ordre de demeurer au pays.

Son avocat et le procureur de l’État ont contesté son verdict de culpabilité. Son avocat cherche à le blanchir des accusations, alors que le procureur souhaite que sa peine d’emprisonnement soit allongée à neuf ans. On ignore pour l’instant la date de ce nouveau procès, qui se tiendra devant la Cour supérieure à Barcelone. Si nécessaire, son dossier pourrait ensuite être transféré devant la Cour suprême à Madrid.