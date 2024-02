(Toronto) Soccer Canada S’est tourné vers le monde du golf pour dénicher son nouveau secrétaire général et chef de la direction.

Neil Davidson La Presse Canadienne

La fédération nationale a nommé jeudi Kevin Blue, qui provient de Golf Canada, à ces deux postes. Il entrera en fonctions le 14 mars.

Blue occupait le poste de directeur général du sport de Golf Canada depuis décembre 2020. Auparavant, il a été directeur athlétique de l’Université de la Californie pendant près de quatre ans, après avoir occupé le poste d’assistant directeur athlétique de l’Université Stanford, où il a été capitaine de l’équipe de golf pendant ses études.

« En Kevin, nous avons dans notre équipe un leader transformationnel et orienté vers les résultats qui nous aidera à nous orienter vers un avenir plus positif pour le soccer au Canada et à saisir les incroyables opportunités qui s’offrent à nous », a déclaré par communiqué Charmaine Crooks, présidente de Soccer Canada.

Dans une vidéo mise en ligne par Soccer Canada, Blue a admis être un « nouveau venu au sein de la communauté du soccer au pays » et a promis qu’il allait « travailler d’arrache-pied pour mériter la confiance » de cette communauté.

Il a aussi déclaré que Soccer Canada « allait se regarder dans le miroir et apporter les réformes nécessaires afin d’être en mesure de gouverner et d’opérer notre fédération avec le professionnalisme exemplaire que cela exige afin de tirer avantage des opportunités qui s’offrent à nous pour régler certains de nos défis ».

« Nous avons beaucoup de travail à faire », a-t-il ajouté.

Né à Montréal, Blue a grandi à Toronto. Le père de quatre enfants est titulaire d’un doctorat en psychologie du sport de l’Université de l’État du Michigan et d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Stanford, où il a été capitaine de l’équipe de golf.

Son embauche vient pourvoir le poste laissé vacant depuis un certain temps. Alyson Walker, qui avait notamment travaillé au Comité olympique canadien et chez Maple Leafs Sports and Entertainment, avait été embauchée en décembre dernier. Mais elle a démissionné le 22 janvier, journée où elle devait entrer en fonction, pour des « raisons personnelles imprévues ».

Elle devait remplacer Earl Cochrane, qui a quitté en avril dernier.

Soccer Canada a indiqué que plus de 200 candidats ont été identifiés au cours du processus de quatre mois, dirigé par la firme de consultants Korn Ferry, et qui avait mené à l’embauche de Walker.

L’arrivée de Blue pourrait avoir un impact sur la carrière de Mauro Biello au sein de l’équipe nationale masculine. Le Montréalais est le sélectionneur par intérim depuis le départ de John Herdman. Le nouveau secrétaire général aura le dernier mot sur l’embauche du nouveau sélectionneur.

Blue hérite d’une longue bataille syndicale avec ses sélections féminine et masculine, principalement en raison du controversé contrat à long terme signé avec Canada Soccer Business (CSB), qui détient les droits marketing et de diffusion de Soccer Canada.

En difficultés financières, l’organisme recevrait 4 millions annuellement selon cette entente, qu’il tente de renégocier. En se basant sur ce contrat, l’association représentant les joueuses de l’équipe nationale ont récemment déposé une poursuite de 40 millions envers 15 membres actuels et passés du conseil d’administration de Soccer Canada pour négligence financière et bris de contrat.

L’équipe féminine, actuellement 10e au monde, est syndiquée depuis 2016 et est sans contrat de travail depuis l’échéance de sa dernière convention collective, à la fin de 2021. Elle a conclu une entente de principe pour les compensations de 2022 et une entente intérimaire pour les compensations de la Coupe du monde 2023. Elles attendent que les hommes règlent leur contrat de travail, les deux ententes étant liées en vertu des règles d’équité salariale.

L’équipe masculine, 50e, s’est syndiquée à l’été 2022 et négocie actuellement sa première convention collective.