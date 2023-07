Coupe du monde féminine

La quête de respect d’Évelyne Viens et du Canada

Évelyne Viens et ses coéquipières de l’équipe canadienne entreront en scène à la Coupe du monde jeudi soir à titre de championnes olympiques. Elles représenteront l’une des nations favorites du tournoi disputé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et pourtant…