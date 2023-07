En marquant trois buts en quatre minutes au milieu d’une première mi-temps à sens unique vendredi, l’Espagne a brisé la résistance du Costa Rica, créé les bases d’une victoire retentissante de 3-0 et envoyé un avertissement à ses rivales de la Coupe du monde de soccer féminin.

La Presse Canadienne

Les spéculations selon lesquelles l’Espagne était une équipe affaiblie par les blessures étaient finalement erronées.

À la mi-temps de ce duel du groupe C, les Espagnoles avaient contrôlé le ballon pendant 80 % du temps, effectué 12 corners et amassé 15 tirs au but.

Elles avaient aussi mis fin aux inquiétudes liées aux joueuses blessées qui avaient été laissées sur le carreau.

Le fait que la deuxième mi-temps n’ait pas été à la hauteur de la première n’est pas très préoccupant.

L’Espagne a entamé son parcours par une performance qui a attiré l’attention et a illuminé une soirée d’hiver glaciale à Wellington, en Nouvelle-Zélande.

Alexis Putellas, double lauréate du Ballon d’Or, a amorcé la rencontre sur le banc, n’a été utilisée qu’à la 77e minute et a été ovationnée après son long combat contre une blessure.

Bien qu’elle ait attaqué sans relâche, l’Espagne a eu besoin de 22 minutes avant d’ouvrir le score, sur un but contre son camp. Aitana Bonmati a centré le ballon sur la gauche et Valeria del Campo, en tentant de dégager, l’a envoyé dans ses propres filets.

Bonmati a marqué elle-même une minute plus tard, en frappant le ballon fort et bas depuis l’entrée de la surface. Deux minutes plus tard, Esther Gonzalez ajoutait un troisième but.

À la 32e minute, Jennifer Hermoso a manqué un penalty, son tir étant repoussé par Daniela Solera.

Philippines 0 Suisse 2

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS La Suisse s’est imposée par la marque de 2-0 face aux Philippines.

Dans un match du groupe A présenté à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, Ramona Bachmann a marqué sur un penalty tout juste avant la conclusion de la première demie pour aider la Suisse à s’imposer par la marque de 2-0 face aux Philippines lors de l’entrée en action des deux pays, vendredi.

Seraina Piubel a ajouté un but en seconde demie, exploitant le rebond d’un tir manqué de Coumba Sow qui avait ricoché sur la gardienne philippine Olivia McDaniel.

Cette rencontre était la première à se dérouler dans le stade Forsyth Barr, la seule enceinte dotée d’un toit parmi celles accueillant des matchs. Les applaudissements du public ont résonné sur les murs du stade à moitié plein, avec une foule de 13 711 personnes dans une enceinte pouvant accueillir plus de 30 000 personnes.

L’attaquante philippine Katrina Guillou semblait avoir marqué un but à la 15e minute, mais celui-ci a été annulé en raison d’un hors-jeu.

La Suisse a dominé l’attaque, tirant 17-3 sur les Philippines, mais la défense philippine s’est accrochée.

McDaniel a tenu bon, réalisant plusieurs arrêts décisifs en première moitié de match, ne cédant que sur le penalty de Bachmann en fin de mi-temps.

Avec sa victoire, la Suisse a rejoint la Nouvelle-Zélande au sommet du classement du groupe A et amélioré ses chances de participer aux huitièmes de finale.

La Suisse jouera son prochain match contre la Norvège tandis que les Philippines se mesureront aux Néo-Zélandaises. Ces deux parties auront lieu mardi.