Imaginez un tournoi de soccer. Vous avez probablement une image en tête, celle d’une frénésie alimentée par de jeunes enfants surexcités qui s’empiffrent de sucettes glacées et qui traînent leurs chaussures à crampons sur l’asphalte au grand désarroi des parents.

Maintenant, imaginez-vous un tournoi de soccer, mais qui se déroule sur une terrasse huppée de Montréal et dont les participants sont des adultes. Vous voyez un plateau de charcuteries, un DJ, un bar avec trois serveurs et un coucher de soleil pittoresque et surtout très alléchant pour les réseaux sociaux, le tout dans un décor urbain.

C’est exactement ainsi que s’est déroulé le premier tournoi de soccer caritatif G.O.A.L, organisé jeudi dernier par l’entreprise Anywr pour soutenir les nouveaux arrivants de la région de Montréal.

Qui plus est, l’ailier du CF Montréal Jojea Kwizera a également fait son tour à l’évènement. Celui qui a transité par des camps de réfugiés s’est senti interpellé par la cause et quand on l’a sollicité, il n’a pas hésité une seconde.

« Je crois que si les gens peuvent s’identifier à moi, car j’ai été dans cette situation, c’est bien. Il ne faut pas oublier qu’il y a une autre porte dans ce genre de situation. Si je peux aider les gens, je suis quelqu’un de facile d’accès. […] Si je ne peux donner qu’un conseil ou simplement être quelqu’un à qui parler, je suis toujours là », a noté Kwizera, qui est passé de la République démocratique du Congo à la Tanzanie avant d’arriver en famille d’accueil aux États-Unis.

Le soccer est un langage universel. J’ai joué avec tellement de gens venant de tellement de pays. On ne parle peut-être pas la même langue, mais une fois le ballon en jeu, on se comprend. Jojea Kwizera, ailier du CF Montréal

Kwizera avait d’ailleurs raconté tout son extraordinaire parcours à La Presse lorsqu’il s’est joint au CFM l’été dernier.

Grâce à cet évènement, une somme de 50 000 $ a été amassée pour le Collectif Bienvenue, un OBNL qui épaule des demandeurs d’asile, des réfugiés et des nouveaux arrivants qui vivent en situation de précarité. Cet argent couvrira la majorité des frais engendrés par l’aménagement d’un espace informatique qui permettra d’aider la transition des migrants à Montréal.

« Pour certains organismes, tu leur donnes 50 000 $ et finalement ce n’est pas grand-chose. Pour eux [le Collectif Bienvenue], ce sera vraiment important et ça va tomber directement dans leurs poches sans trop de frais de gestion », a affirmé Nicolas Vaudenay, le directeur de la filiale canadienne d’Anywr. C’est pourquoi son choix s’est arrêté sur cet organisme en plus d’être cohérent avec la mission de l’entreprise.

Un Collectif heureux

Le Collectif Bienvenue, lui, ne pouvait être plus heureux et plus certain que cet argent allait aider à l’adaptation des migrants.

« Souvent, on reçoit des familles qui parlent français, mais qui n’ont pas de bonnes capacités en informatique », a souligné Melissa Claisse, coordonnatrice des communications de l’organisme.

« Ils ont besoin d’aide avec le formulaire. Mais honnêtement, n’importe qui aurait besoin d’aide avec ces formulaires-là, ils sont tellement compliqués. Ça prend des journées complètes pour les remplir même avec un intervenant spécialisé. […] Ce montant va aider à créer cet espace, mais aussi à le maintenir. »

L’idée de tenir un tournoi de soccer sur le toit des bureaux de l’entreprise est venue de Pascale Brochu, la vice-présidente au développement des affaires de la filiale canadienne d’Anywr. Profiter de ladite terrasse était impératif et quoi de mieux que d’y organiser un tournoi de soccer, le sport le plus populaire sur la planète et le plus pratiqué au Canada ?

Cette décision a été la bonne puisque Mme Brochu admet avoir été « agréablement surprise », car elle n’a eu « aucune difficulté à vendre les places d’équipes ». Un total de 100 personnes ont participé à l’évènement.