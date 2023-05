PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS

Sur la ligne chronologique de la carrière d’Aaron Herrera avec le CF Montréal, il y a un point de rupture facilement identifiable. Il y a l’ère pré-Bryce Duke et l’ère post-Kamal Miller. Depuis trois matchs, la paire qui opère sur le côté droit s’amuse aux dépens des défensives adverses.

Herrera a pris la frappe qui a mené au premier but des locaux et a obtenu la passe décisive sur le second pour permettre à l’Impact de prendre la mesure du Orlando City SC 2-0, samedi soir au stade Saputo.

Après seulement quatre matchs depuis qu’il forme un duo avec Duke, Herrera a deux passes décisives et deux de ses ballons se sont transformés en but contre le camp adverse. Décisif.

Les deux anciens de l’académie du Real Salt Lake ont animé l’offensive des Montréalais lors de la séquence victorieuse. Après s’être imposé contre deux clubs en difficulté, le Bleu-blanc-noir a été en mesure signer un troisième gain consécutif en MLS et un quatrième toutes compétitions confondues.

Il faut toutefois noter que l’équipe léonine a été la plus dangereuse pour les 45 premières minutes, mais le CFM a été plus opportuniste en deuxième portion de match. Ce sont cependant trois précieux points que l’Impact a ravis à un rival de l’Association de l’Est. Mine de rien cette bonne séquence a deux points de la ligne rouge.