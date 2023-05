Qui est Chinonso Offor ? L’échantillon étant suffisant, la question devient alors légitime à ce point-ci de la saison. Est-il l’attaquant adulé par Hernán Losada ou plutôt celui aux touches de balle maladroites ?

La réponse se trouve quelque part sur ce spectre.

D’une part, Losada louange fréquemment les qualités d’Offor, notamment le fait qu’il travaille d’arrache-pied. Le pilote du CF Montréal a d’ailleurs récompensé le colosse de 6 pi 3 po en le sélectionnant dans le onze de départ lors des cinq dernières rencontres.

« Chino est toujours disponible, a affirmé l’entraîneur-chef du CFM. Quand on est en difficulté, on sait qu’on peut jouer sur lui et qu’il peut garder le ballon. C’est un joueur important pour sauter les lignes surtout contre une équipe qui met de la pression sur nos défenseurs centraux.

Je crois que tout le monde connaît le jeu du CF Montréal et c’est à nous de trouver différentes solutions. Une des solutions, c’est de jouer sur Chino et de mettre beaucoup de joueurs à côté de lui pour gagner les deuxièmes ballons et, à partir de là, commencer à jouer. Hernán Losada, entraîneur-chef du CFM

Il est difficile de négliger l’implication de l’ancien du Fire de Chicago. Offor est dans l’élite du circuit pour toutes les statistiques concernant le nombre de duels – il en gagne beaucoup et en perd presque autant –, de touches et de tacles en zone offensive. Son apport et sa présence ne passent pas inaperçus.

Récemment, il s’est aussi démarqué sur le plan tactique. Lors du dernier duel contre le Sporting de Kansas City, ses courses dans le dos de la défense ont profité à ses coéquipiers qui ont pu exploiter un bloc défensif étiré pour inscrire les deux filets.

Alors serait-il l’Olivier Giroud montréalais ? Pas pour autant. S’il veut le devenir, il a encore des croûtes à manger – pas pour grandir, mais plutôt pour améliorer sa technique.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Chinonso Offor (à droite) est dans l’élite du circuit pour toutes les statistiques concernant le nombre de duels, de touches et de tacles en zone offensive.

« Il doit améliorer sa technique »

D’autre part, Offor est dans les bas-fonds pour quelques catégories. Ce n’est pas nécessairement une surprise considérant son profil et son rôle, mais il y a tout de même des aspects qui sont à raffiner, c’est le moins qu’on puisse dire.

Quand il été questionné pour savoir ce que l’attaquant nigérian pouvait parfaire, l’ancien attaquant et entraîneur adjoint du Bleu-blanc-noir, Eduardo Sebrango, a souligné quelques facettes à perfectionner.

Il doit améliorer sa technique, ses touches, finir plus rapidement ses actions et mieux se servir de sa grandeur pour se déplacer dans la boîte. Mais il sait qu’il doit améliorer ces aspects-là. Eduardo Sebrango, entraîneur adjoint du CF Montréal

Les chiffres appuient ce que nos yeux voient. Balle au pied, c’est assez complexe pour Offor. Parmi tous les joueurs de la ligue qui ont disputé l’équivalent d’un match, l’attaquant de pointe du CFM se classe dernier pour la moyenne de contrôles ratés par tranche de 90 minutes.

C’est sensiblement le même constat quand il est en possession du ballon. Dans le registre de la distribution, c’est très modeste et quand il tente de se projeter vers l’avant aussi. C’est pourquoi Losada tente souvent de l’utiliser avec des milieux offensifs assez techniques qui peuvent pallier les faiblesses d’Offor.

Devant le filet, ce n’est guère mieux. Les plus optimistes diront qu’il est l’un des attaquants qui ont le plus d’occasions par match. C’est factuel, mais il est également l’un de ceux qui ont la moins bonne moyenne quand vient le temps de tirer. Avec un seul but à sa fiche jusqu’à présent, il serait possible de s’attendre à une plus grande production, ou du moins que ses tirs dérangent le portier adverse.

Alors que Romell Quioto se rapproche dangereusement d’un retour au jeu, il sera intéressant de voir qui sera privilégié dans le secteur offensif pour le CFM. Quioto est le meilleur buteur du club lors des trois dernières saisons et le nouveau venu Bryce Duke est tout feu tout flamme depuis son arrivée à Montréal, alors il ne reste plus qu’un poste pour Offor, Sunusi Ibrahim, Sean Rea, Matko Miljevic et Jules-Anthony Vilsaint.

Si Quioto et Offor démontrent une certaine compatibilité, il serait surprenant que Losada laisse un de ses favoris trop loin de l’action.