(New York) Les dirigeants de la Major League Soccer ont annoncé que la formation britannique du Arsenal FC affrontera les étoiles de la MLS le 19 juillet au Audi Field, à Washington, D. C.

La Presse Canadienne

La veille, l’élite de la MLS croisera le fer avec Arsenal FC dans le cadre du concours d’habiletés.

Dans un communiqué de presse, Gary Stevenson, commissaire adjoint et président de la MLS, a noté que Arsenal FC est l’un des clubs les plus célèbres et populaires au monde.

Arsenal FC compte 13 titres du Championnat d’Angleterre et occupe le premier rang dans la Premier League cette saison avec un dossier de 22-3-3 pour un total de 69 points.

Wayne Rooney, qui dirige D. C. United en MLS, sera l’entraîneur-chef de l’équipe d’étoiles de la MLS.

Il s’agira de sa troisième participation à la classique. Il y avait participé en 2019 à titre de joueur de la MLS, contre Atlético Madrid, ainsi qu’en 2011, contre les étoiles de la MLS à l’époque où il évoluait pour Manchester United.