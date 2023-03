La convocation de Kyle Hiebert en sélection nationale canadienne, mardi, se veut la consécration de plusieurs années d’efforts loin des projecteurs.

À l’image de sa formation, le St. Louis SC, le défenseur central continue de s’avérer une surprise. Le club du Missouri est devenu la première formation d’expansion de la MLS à entamer son calendrier avec quatre victoires et Hiebert a été un rouage clé lors de cette séquence.

La progression du Canadien a été inhabituelle. Il a d’abord été ignoré du repêchage 2022 de la MLS après six années dans le réseau universitaire américain. Malgré tout, le joueur de 25 ans a connu un fort succès dans la MLS Next Pro – la ligue de développement de la MLS – et s’est notamment taillé une place dans le XI d’étoiles. Au terme de cette campagne, il a décroché un contrat de deux saisons, assorti d’une année d’option, avec l’équipe première de St. Louis.

« C’est un joyau sur le terrain et hors du terrain. Il donne tout, tous les jours », a mentionné l’entraîneur-chef du St. Louis SC, Bradley Carnell, au sujet du Canadien.

Il est brave. À 25 ans Kyle mérite enfin d’avoir enfin son opportunité de jouer dans la MLS. Ça fait deux ans qu’il se cherche. Qu’il se demande quelle sera la prochaine étape dans sa carrière. Je n’ai pas le choix de saluer le talent de nos recruteurs et de notre équipe qui ont trouvé un joueur comme Kyle. Il est un point fort de notre équipe. Bradley Carnell, entraîneur-chef du St. Louis SC

Les bonnes performances et possiblement les bons mots de Carnell ont fait leur bout de chemin et le sélectionneur de l’équipe canadienne John Herdman a décidé de convoquer Hierbet pour les prochains matchs du Canada tenus dans les prochains jours. Initialement ignoré, Hiebert remplacera le défenseur du CF Montréal Kamal Miller, blessé.

Se plaire comme laissé pour compte

À l’instar de son club, Hiebert a déjoué les pronostics. Il s’est inséré dans la formation compte tenu de la blessure du Suédois Joakim Nilsson et depuis, il sent qu’il a tout à prouver.

Nous avons tous acheté le projet d’équipe de négligés. Tout le monde nous avait déjà exclus avant que la saison commence. Ça nous a tous donné une motivation supplémentaire. Kyle Hiebert

Un sentiment que le pilote de St. Louis partage alors que le club tentera de devenir seulement la deuxième équipe depuis 2000 en MLS à commencer la saison avec cinq victoires consécutives. St. Louis est également venu de l’arrière lors de ses trois premiers duels pour triompher.

« Les gars étaient fâchés depuis le jour un, a affirmé Cardell. Ils ont vu que personne ne croyait en eux. On avait quelque chose à prouver. Maintenant, on a montré qu’on n’a pas juste quelque chose à prouver. On peut compétitionner, venir de l’arrière, contrôler, dominer et exécuter. On a montré un éventail de choses dans la petite fenêtre que la ligue a vu. »

Klauss, Bürki et l’amalgame

St. Louis a misé sur deux joueurs désignés, qui ont livré la marchandise jusqu’à présent, un ancien portier vedette et un mélange de joueurs venant d’un peu partout.

L’attaquant de pointe João Klauss s’est distingué en début de saison, après avoir contribué à un but dans chacun des quatre premiers matchs. Seul Thiago Almada, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine, a aussi réussi le tour de force cette saison.

Klauss a tellement d’options. Il est un gagnant. Il peut attirer deux défenseurs et ouvrir le jeu ou battre les joueurs en un contre un. Mais c’est aussi un gars très empathique dans le vestiaire. Les gars veulent être autour de lui. Bradley Carnell, entraîneur-chef du St. Louis SC

Klauss, l’autre joueur désigné, Eduard Löwen, et le gardien Roman Bürki ont tous été au cœur du succès de la 29e équipe de la MLS. C’est cependant la « cohésion » et la « chimie » qui se sont formées dans le groupe qui a mené départ canon du club.