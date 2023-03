(Buenos Aires) L’entraîneur de l’Argentine championne du monde Lionel Scaloni a estimé mardi que son capitaine Lionel Messi, de retour au pays pour deux matchs amicaux, continuerait en sélection « jusqu’à ce qu’il dise le contraire ».

Agence France-Presse

« Messi continuera de venir jusqu’à ce qu’il dise le contraire. Je le vois heureux sur un terrain et au sein de la sélection », a déclaré Scaloni de son attaquant de 35 ans et 172 sélections, à deux jours d’un match contre le Panama à Buenos Aires, première apparition de l’Albiceleste depuis son titre au Qatar.

Scaloni, qui a été prolongé à son poste jusqu’en 2026, a assigné à son groupe « l’objectif de continuer à jouer au même niveau. On pourra gagner, on pourra perdre, mais qu’on soit durs à battre […] Maintenant cela va être plus dur que jamais, parce que tout le monde va vouloir nous battre ».

Il a aussi mis en garde ses joueurs titrés contre toute tentation de confort, assurant qu’« un nouveau processus commence », que « c’est le terrain qui parle », et que « personne n’aura un avantage pour avoir été champion du monde ». « Des jeunes percent et on pense qu’ils pourront jouer à un très haut niveau », a-t-il prévenu.

Parmi ces jeunes pousses, l’attaquant Garnacho (Manchester United, ENG) a dû renoncer sur blessure à la convocation pour cette semaine, mais l’avenir sera représenté notamment par le milieu Facundo Buonanotte, (Brighton, ENG) ou le défenseur Lautaro Blanco (Elche, ESP, en prêt à Rosario, ARG). Tous trois ont 18 ans.

Les deux matchs amicaux à venir, contre les modestes Panama jeudi puis (l’île antillaise de) Curaçao le 28 mars, seront surtout pour l’Albiceleste l’occasion de célébrer le titre devant leurs supporters.

Et si Scaloni s’est dit « heureux que les joueurs puissent ressentir cette joie qu’ils ont donnée aux gens », il a aussi averti qu’il y a « un travail à faire », et qu’« on ne peut pas faire ce qui nous chante parce qu’on est champions du monde ».

« Porter le maillot argentin ne tolère pas qu’on donne autre chose que le maximum », a-t-il insisté.

Pressé par les journalistes de se prononcer sur « la meilleure équipe argentine de l’histoire », un vrai-faux débat en Argentine depuis le titre au Qatar, entre les champions de 1978, ceux de 1986 avec Maradona, ou les siens de 2022 (également vainqueurs de la Copa America 2021), Scaloni a tranquillement tapé en touche, avec sa modestie habituelle.

« Ce sont des bêtises. Je me moque de savoir quelle est la meilleure sélection. Les trois sont bonnes. Les trois sont championnes du monde ».