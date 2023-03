(Montréal) Le début de l’ère Hernan Losada avec le CF Montréal ne s’est pas amorcée de la façon prévue, alors que l’équipe cherche à obtenir son premier but — et même ses premiers points — de la saison.

Le CF Montréal (0-2-0) a été dominé 3-0 au chapitre des buts en deux matchs à l’étranger pour commencer sa saison. Il est un des quatre clubs de la MLS à ne pas avoir trouvé le fond du filet. Le Bleu-blanc-noir doit maintenant affronter un adversaire qui est reconnu pour être difficile, soit le Nashville SC.

La formation montréalaise n’a pas réussi à gagner lors de ses cinq derniers affrontements avec le Nashville SC (1-0-1). Même sans Hany Mukhtar, le joueur le plus utile en 2022 et meilleur buteur de la MLS qui est aux prises avec des blessures en ce début de saison, l’équipe du Tennessee présente toujours une tâche ardue.

Le CF Montréal n’est pas la seule équipe canadienne de la MLS à avoir du mal à démarrer la saison. En six matchs, les Montréalais, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver n’ont obtenu qu’un seul point à eux trois et n’ont marqué que cinq buts tout en concédant 11.

« Le début de saison pour les équipes canadiennes est toujours difficile avec tous les voyagements, mais nous avons encore besoin de résultats, a indiqué Losada, qui a succédé à Wilfried Nancy comme entraîneur-chef avant la saison. Nashville est une équipe très difficile à affronter qui n’a pas accordé un but cette saison. Ils pratiquent un style dans lequel les joueurs sont engagés et, évidemment, ça paie. »

Une accumulation de blessures tout au long de la présaison et un afflux de jeunes qui ont été propulsés sous les projecteurs ont créé des difficultés pour Montréal. L’équipe est parmi les plus jeunes de la MLS avec une moyenne d’âge d’un peu plus de 26 ans, et ce manque d’expérience peut causer des maux de tête.

Cependant, l’objectif de l’équipe dirigée par le vice-président et chef de la direction sportive Olivier Renard est de développer et de mettre en valeur les jeunes talents. Cette saison, le CF Montréal compte 11 nouveaux joueurs grâce au marché des transferts, aux échanges et au retour des joueurs prêtés, mais un seul a plus de 22 ans — le défenseur de 25 ans Aaron Herrera.

C’est une réalité à laquelle certains des joueurs les plus expérimentés du club devront s’habituer.

« Les jeunes joueurs ont besoin de temps et d’opportunités. En ce moment, nous devons faire avec ce que nous avons. Ils ont montré qu’ils avaient de la qualité, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils deviennent bons, a mentionné le milieu de terrain vétéran Victor Wanyama. Il y a eu beaucoup de transition dans l’équipe et nous avons besoin de quelques matchs pour cliquer, mais étape par étape, nous y arrivons. »

Un des plus grands ajustements a été les nouveaux visages à l’attaque. Avec le départ de joueurs clés comme Djordje Mihailovic et Kei Kamara, le poids des attentes en matière de buts a été placé sur Romell Quioto, joueur le plus utile du club la saison dernière avec 15 buts en MLS.

L’international hondurien a développé un partenariat spécial avec Mihailovic et les deux sont devenus l’un des duos les plus dangereux de la MLS. Maintenant, il incombe aux nouveaux venus et au talent local Sean Rea de combler cette lacune.

Quioto et Rea ont connu des moments dangereux dans la surface de réparation adverse, mais n’ont pas encore conjugué leurs efforts pour un but.

« Plus nous jouons ensemble, plus notre chimie et notre compréhension s’améliorent. Nous nous sommes trouvés plusieurs fois et ça ne fera que s’améliorer.

« Romell est super avec tout le monde en dehors du terrain et s’assure toujours de parler avec les plus jeunes avant un match et ça fait beaucoup pour établir la confiance et une bonne relation. »

Le moral semble toujours élevé parmi les attaquants montréalais et la conviction qu’ils peuvent retrouver leur statut d’équipe offensive d’élite est là, mais tout se résume à créer des occasions — quelque chose que l’équipe a bien fait contre l’Inter Miami, mais a peiné la semaine dernière contre l’Austin FC. Ça pourrait poser problème face à la solide défensive de Nashville, qui n’a accordé que cinq tirs cadrés cette année et n’a encaissé aucun but.

« Lorsque tu ne marques pas de buts, il y a deux raisons : soit tu n’étais pas chirurgical devant le filet, soit tu ne t’es pas créé d’occasions, a observé Losada. Tant que nous aurons des occasions, les buts et les points viendront. »