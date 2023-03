Le défenseur du CF Montréal Rudy Camacho était tiraillé entre deux philosophies mardi matin quand il a discuté avec les médias : le fait de laisser le temps aux choses de tomber en place et l’urgence de gagner.

« Il faut laisser le temps aux jeunes de s’adapter. Mais le temps, on n’en a pas. Il faut gagner ce week-end », a-t-il conclu.

Après deux revers en autant de matchs, un certain empressement se fait sentir pour obtenir le premier point de la saison ou simplement le premier but. Il faisait possiblement honneur à l’un des passages dans Come as You Are de Nirvana, où Kurt Cobain est déchiré entre deux concepts : prendre son temps et prendre les choses comme elles vont.

« On n’a pas le temps… On n’a pas le temps. Tous les joueurs de l’équipe doivent tout donner pour gagner le match parce qu’on reste sur des défaites. D’autant plus que l’an dernier on avait l’habitude de gagner, donc ça reste difficile de perdre », note Camacho.

Plus la mêlée de presse progresse, plus on commence à discerner les nuances entre la dualité des idées du Français. La fibre du grand frère voulant protéger les jeunes joueurs, qui doivent immédiatement jouer un rôle prépondérant et sur qui une bonne partie du succès repose, mais qui sait que l’équipe doit rapidement engranger des points afin d’éviter de prendre trop de retard sur ses concurrents.

On ne va pas demander aux jeunes de faire la différence à chaque match, il faut leur laisser le temps. Rudy Camacho

La question du temps d’adaptation nécessaire a donc été posée à Sean Rea, qui a également été parachuté dans un rôle important. Après deux saisons en prêt en Première Ligue canadienne, le Lavallois de 20 ans a d’abord été substitut contre l’Inter Miami puis titulaire lors du match contre l’Austin FC samedi.

Selon Rea, ses partenaires offensifs et lui sont encore en train d’accorder leurs flûtes en ce début de saison.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Sean Rea

La seule façon de créer de la chimie, c’est en jouant ensemble durant l’entraînement et durant les matchs. Sean Rea

S’il y a un joueur avec qui Rea se doit de développer des affinités sur le terrain c’est avec Romell Quioto, le seul titulaire indiscutable dans la section offensive.

« Romell, c’est un bon gars, affirme Rea. Il vient parler aux jeunes et il dit : “Là, je vais être au deuxième poteau, tu me regardes”. Il nous dit toujours où il va être pour le trouver. C’est le gars, alors on essaie de le trouver le plus possible. »

Le chrono, l’ennemi et l’ami du CFM

« Plus que je vais jouer avec Romell, le mieux ce sera, a dit Rea. Plus que le match [contre Austin] avançait, plus on se trouvait sur le terrain pour faire des petites combinaisons. Plus on va jouer ensemble, plus on va se comprendre. »

Mais Rea semblait bien seul dans son camp à aimer la progression du match. Les autres membres du onze montréalais auraient souhaité que le dernier duel se termine plus rapidement.

« Il y avait beaucoup de fatigue vers la fin. Plusieurs joueurs avaient des crampes. C’était un match un peu ping-pong. […] À la fin, on était cramés », a signalé Camacho.

L’entraîneur-chef des Montréalais, Hernán Losada, ne s’en est pas caché, tous ses remplacements ont été justifiés par un manque d’énergie du joueur sortant. Il a aussi précisé que trois joueurs ont été aux prises avec des crampes, soit Samuel Piette, Aaron Herrera et Quioto.

L’équipe a fini par succomber à la 88e minute et les assauts répétés d’Austin ont permis aux locaux de prendre les trois points.

La bonne nouvelle, c’est que Quioto et Herrera étaient présents lors de l’entraînement de mardi. La moins bonne est que Piette n’était pas avec le groupe au Stade olympique, mais plutôt au Centre Nutrilait pour obtenir des traitements.